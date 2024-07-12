號召全港任天堂粉絲！《Nintendo Switch 盛夏遊樂節》即將進駐荃灣

▲7月13日至9月1日期間，荃灣D．PARK愉景新城將會舉行全港首個大型《Nintendo Switch 盛夏遊樂節》@D．PARK，逾9千呎空間變身成Nintendo Switch遊戲體驗區。

暑假當然要玩得盡興！由明天起(13日)至9月1日，荃灣D．PARK愉景新城舉行全港首個《Nintendo Switch 盛夏遊樂節》@D．PARK，逾9千呎空間將會變身成Nintendo Switch遊戲體驗區，設有多個打卡場景裝置、多達10款人氣遊戲供大家即場試玩及打卡。

逾9,000呎Nintendo Switch遊戲體驗區 每日試玩不同遊戲 設於D．PARK中庭、逾9,000呎的「Nintendo Switch遊戲體驗區」，每日將設有不同遊戲予大家試玩，包括《碧姬公主 表演時刻！》、《紙片瑪利歐RPG》、《瑪利歐vs.咚奇剛》、《瑪利歐賽車8豪華版》等，另設多個打卡場景裝置。而室內草地空間亦打造成《Nintendo Switch 運動》體驗區，可試玩遊戲中的「網球」和「保齡球」。



▲7月27日及8月3日更邀請到Miss Hunny親臨進行遊戲試玩，與各位大小朋友一同遊玩《Nintendo Switch 運動》！