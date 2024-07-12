號召全港任天堂粉絲！《Nintendo Switch 盛夏遊樂節》即將進駐荃灣

暑假當然要玩得盡興！由明天起(13日)至9月1日，荃灣D．PARK愉景新城舉行全港首個《Nintendo Switch 盛夏遊樂節》@D．PARK，逾9千呎空間將會變身成Nintendo Switch遊戲體驗區，設有多個打卡場景裝置、多達10款人氣遊戲供大家即場試玩及打卡。
逾9,000呎Nintendo Switch遊戲體驗區 每日試玩不同遊戲
設於D．PARK中庭、逾9,000呎的「Nintendo Switch遊戲體驗區」，每日將設有不同遊戲予大家試玩，包括《碧姬公主 表演時刻！》、《紙片瑪利歐RPG》、《瑪利歐vs.咚奇剛》、《瑪利歐賽車8豪華版》等，另設多個打卡場景裝置。而室內草地空間亦打造成《Nintendo Switch 運動》體驗區，可試玩遊戲中的「網球」和「保齡球」。
完成指定試玩集齊印章換限定禮品
粉絲們記得於活動期間到會場領取「蓋章活動」單張，完成指定遊戲試玩，以及集齊三個角色的印章，即可換領「超級瑪利歐」文件夾乙個。數量有限，送完即止。
另外，任天堂的3位超人氣角色瑪利歐、路易吉及碧姬將會現身D．PARK。活動期間逢星期日的指定時間將於拍照區登場，各位粉絲記得把握機會與打卡合照，留下開心快樂的回憶！
「遊戲大比拼」上台對戰一試身手
想與其他玩家交流遊戲心得？於指定星期六D．PARK更會舉行「Nintendo Switch遊戲大比拼」，各位參加者只要上台完成遊戲對戰，即可獲得參加獎乙份。詳情請留意任天堂官方網頁及D．PARK的社群媒體公布。