蚊叮蟲咬｜被蚊咬搲損點算好？4個常見狀態+對應解決方法

夏天的蚊患特別嚴重，而被蚊蟲叮咬過後產生的蚊赧更是有不同形態，需要按情況處理才可以得到最快的舒緩效果。以下就有四種常見的蚊赧狀態及對應的解決辦法，可即時對症下藥，及時得到最佳的治療方案。

蚊叮蟲咬｜輕微腫脹：梘液清洗+快速冰敷 剛被蚊子叮咬時，過敏的情況並不會立刻出現，一般只會出現輕微腫脹的情況，因此建議可及時用番梘或梘液塗抹在蚊赧患處，然後立即進行冰敷。而在冰敷的時候，不可以直接用冰塊接觸患處，而是應該先用潔淨的保鮮袋包好冰塊進行。 如果出門在外無法立刻獲得冰塊，可以購買冰水、雪條等隔住包裝進行冰敷，只要冰敷得及時，蚊赧的腫脹和痕癢大多數都可以得到迅速舒緩。

蚊叮蟲咬｜紅腫痕癢：冰敷舒緩+消腫藥膏 如果沒有及時發現蚊赧，患處便特別容易因過敏而變得紅腫痕癢，因此需要先冰敷舒緩，改善其紅腫及痕癢的狀況。 當冰敷已經無法緩解紅腫痕癢的問題時，便可以參考濕疹的情況，局部少量地使用使用弱效激素藥膏或消腫藥膏。而在皮膚完全吸收藥膏後，仍然需要進行不定時的冰敷，以幫助蚊赧消腫。

蚊叮蟲咬｜抓破流血：清洗傷口+凡士林 不少人都會因為蚊赧痕癢而一直抓患處，而太過用力或皮膚比較薄的話有可能會抓破傷口導致流血的情況出現，那時候只需要按照皮膚破損的護理原則進行即可。先用清除沖洗傷口，然後使用凡士林塗抹患處，待凡士林成膜後再進行冰敷即可。 如果傷口不慎受到感染而膿腫，可以使用具有抗生素成份的藥膏。若不幸遇到變成水泡及伴隨四肢乏力、出冷汗、作嘔的情況出現時，便需要立刻向醫生求助。

蚊叮蟲咬常見問題 問：甚麼人會最容易吸引蚊叮？ 答：研究指大汗人士較易吸引蚊叮...詳情 問：如何避免吸引蚊叮？ 答：研究指化淡妝著淺色衫可避免吸引蚊叮...詳情