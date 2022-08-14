蚊叮蟲咬｜被蚊咬搲損點算好？ 4個常見蚊赧狀態+對應解決法

夏天的蚊患特別嚴重，而被蚊蟲叮咬過後產生的蚊赧更是有不同形態，需要按情況處理才可以得到最快的舒緩效果。以下就有四種常見的蚊赧狀態及對應的解決辦法，可即時對症下藥，及時得到最佳的治療方案。

蚊叮蟲咬｜輕微腫脹：梘液清洗+快速冰敷 剛被蚊子叮咬時，過敏的情況並不會立刻出現，一般只會出現輕微腫脹的情況，因此建議可及時用番梘或梘液塗抹在蚊赧患處，然後立即進行冰敷。而在冰敷的時候，不可以直接用冰塊接觸患處，而是應該先用潔淨的保鮮袋包好冰塊進行。 如果出門在外無法立刻獲得冰塊，可以購買冰水、雪條等隔住包裝進行冰敷，只要冰敷得及時，蚊赧的腫脹和痕癢大多數都可以得到迅速舒緩。

蚊叮蟲咬｜紅腫痕癢：冰敷舒緩+消腫藥膏 如果沒有及時發現蚊赧，患處便特別容易因過敏而變得紅腫痕癢，因此需要先冰敷舒緩，改善其紅腫及痕癢的狀況。 當冰敷已經無法緩解紅腫痕癢的問題時，便可以參考濕疹的情況，局部少量地使用使用弱效激素藥膏或消腫藥膏。而在皮膚完全吸收藥膏後，仍然需要進行不定時的冰敷，以幫助蚊赧消腫。

蚊叮蟲咬｜疼痛痕癢：持續冰敷+藥膏 即使沒有腫脹的情況，有些蚊赧卻會帶來疼痛及痕癢的感覺，那麼患處可能發生蟲咬皮炎(insect bite dermatitis)，令疼痛的情況加劇。而對付這種情況除了需要持續冰敷外，還需要跟從醫生指示使用帶有激素的藥膏，切忌過分或胡亂使用。而這種蚊赧在痊愈後都會留下色素沉澱的痕跡，而其恢復時間一般亦比較緩慢。