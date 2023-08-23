蛋糕優惠推介｜La Famille全新口味戚風蛋糕 最平$60起 泰式奶茶/玫瑰荔枝/日本赤肉蜜瓜 網上預訂即享優惠！

人氣戚風蛋糕品牌La Famille最近推出三款口味的戚風蛋糕，包括全新口味「泰式奶茶」 (Thai Tea)、「玫瑰荔枝」 (Rose & Lychee)以及期間限定的「日本赤肉蜜瓜」，為品牌經典戚風蛋糕添上新意，不論味道和賣相都適合在盛夏享用！
La Famille 3款全新口味戚風蛋糕
今次3款全新口味戚風蛋糕提供多種大小選擇，客人可按人數喜好而選購，每款都好吸引！「泰式奶茶」 (Thai Tea)以香甜滑溜的泰式奶茶的靈感，甘甜中帶著濃郁茶香，蛋糕頂層鋪滿精緻的裱花忌廉，內餡夾有香濃忌廉芝士、黑豆以及泰式奶茶味的鮮忌廉，醇香加倍！而泰式奶茶戚風小蛋糕（$60），頂層放置口感順滑的泰式奶茶口味巴伐利亞以及樹葉造型的黑朱古力薄片，絲滑與香脆交織，層次豐富！
「玫瑰荔枝」 (Rose & Lychee)蛋糕亦有驚喜， 芬芳柔軟的玫瑰戚風內外都包裹著酸甜可口的荔枝鮮忌廉，夾層中藏有爽滑的荔枝果凍，而頂層的玫瑰荔枝慕絲球更注入香甜玫瑰醬，配上玫瑰花瓣，賣相精緻。玫瑰荔枝戚風小蛋糕（$60），頂層酸甜的荔枝忌廉和荔枝果凍，搭配玫瑰戚風蛋糕，花果香氣在口中綻開。而期間限定「日本赤肉蜜瓜」 (Japanese Muskmelon) 選用甜度極高的日本網紋赤肉蜜瓜製作，蛋糕頂層鋪滿香甜清新的赤肉蜜瓜，搭配夾層幼滑北海道鮮忌廉和豐腴多汁的蜜瓜果肉，果香四溢！日本赤肉蜜瓜戚風小蛋糕，頂層是鮮甜多汁的日本完熟蜜瓜果肉以及口感輕盈爽滑的蜜瓜果凍粒，多種口感體驗交匯，一口便進入夏日蜜瓜盛宴！三款蛋糕由即日起接受網上或門市預訂，網上預訂「日本赤肉蜜瓜」原個戚風大蛋糕更可享95 折優惠，詳情請留意 La Famille Facebook/Instagram 最新公布。