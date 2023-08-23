蛋糕優惠推介｜La Famille全新口味戚風蛋糕 最平$60起 泰式奶茶/玫瑰荔枝/日本赤肉蜜瓜 網上預訂即享優惠！

人氣戚風蛋糕品牌La Famille最近推出三款口味的戚風蛋糕，包括全新口味「泰式奶茶」 (Thai Tea)、「玫瑰荔枝」 (Rose & Lychee)以及期間限定的「日本赤肉蜜瓜」，為品牌經典戚風蛋糕添上新意，不論味道和賣相都適合在盛夏享用！

La Famille 3款全新口味戚風蛋糕

今次3款全新口味戚風蛋糕提供多種大小選擇，客人可按人數喜好而選購，每款都好吸引！「泰式奶茶」 (Thai Tea)以香甜滑溜的泰式奶茶的靈感，甘甜中帶著濃郁茶香，蛋糕頂層鋪滿精緻的裱花忌廉，內餡夾有香濃忌廉芝士、黑豆以及泰式奶茶味的鮮忌廉，醇香加倍！而泰式奶茶戚風小蛋糕（$60），頂層放置口感順滑的泰式奶茶口味巴伐利亞以及樹葉造型的黑朱古力薄片，絲滑與香脆交織，層次豐富！