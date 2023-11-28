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生活
2023-11-28 13:00:00

蛋糕優惠｜人氣拿破崙甜品店「百子」灣仔店一周年 多款新蛋糕登場！買滿$300即9折

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蛋糕優惠｜人氣拿破崙甜品店「百子」灣仔店一周年 多款新蛋糕登場！買滿$300即9折

蛋糕優惠｜人氣拿破崙甜品店「百子」灣仔店一周年 多款新蛋糕登場！買滿$300即9折

說到香港的拿破崙小店，「百子」洋菓子 & 燒菓子 專売店一定榜上有名。獨樹一幟而香脆的網格酥皮、幼滑香甜的吉士忌廉、不同風味的內餡，讓人一試難忘。自去年年尾於灣仔開設實體店後大受歡迎，「百子」亦繼續推出不同的燒菓子、新款蛋糕、果醬，甚至麵包，堅持為食客們帶來不同的驚喜。適逢灣仔店開業一周年，「百子」再獻新猷，推出 5 款新口味的網格拿破崙，以及 6 款全新風格海綿蛋糕，更有周年優惠，即睇內文詳情！

『百子』 洋菓子 & 燒菓子 專売店灣仔店開業一周年

「百子」全新網格拿破崙蛋糕

「榛子朱古力 」網格拿破崙 $508/6 吋 ；$728/8 吋

以黑朱古力及榛子組成雙重吉士醬，上層是純榛子吉士醬，下層則是濃厚黑朱古力風味，再配以榛子朱古力脆脆，入口全都是堅果與朱古力的雙重味覺享受。配上香甜脆身的酥皮，結合出豐富酥脆的層次感，是朱古力愛好者不能錯過的新口味。

「焙茶麻糬」網格拿破崙 $488/6吋 ；$708/8吋

使用京都宇治焙茶製作吉士醬，入口帶有深厚烘焙的茶香風味，夾層中放滿軟糯的麻糬粒，頂層再鋪上香味濃郁腍軟無渣的大納言紅豆粒。豆香甜糯的內餡與茶香醇厚的吉士醬味道相輔相成，配搭香脆的酥皮，呈現獨特而和諧的風味組合。

「栗子麻糬」網格拿破崙 $508/6吋 ；$728/8吋

栗子吉士醬中加入蘭姆酒，使栗子的香味更進一步的提升，同時帶有蘭姆酒獨特的酒香及些許的微醺感受。順滑細膩的栗子堅果風味，與軟糯煙韌富米香的麻糬結合，創造秋天專屬的風味。

藍莓軟芝士網格拿破崙 $488/6吋 ；$708/8吋

上層夾心使用意大利馬斯卡邦軟芝士製作，口感輕盈如乳酪般順滑的質感。底層夾心則是帶酸甜的藍莓吉士醬，夾雜著藍莓粒及荔枝肉作襯托，為蛋糕帶來了明亮而清新的水果風味。藍莓的酸甜清新與軟芝士的絲滑奶香味相互交融，為味蕾帶來非一般愉悅的享受。

草莓麻糬網格拿破崙 $488/6吋 ；$708/8吋

於原有的草莓口味之中加入麻糬，讓酸甜的味道之中，加入煙韌富咬口的口感，令到層次更豐富分明，使每一口都充滿了令人驚喜的口感和享受。

 「百子」全新海綿蛋糕

榛子朱古力脆脆慕士蛋糕 $488/2磅

香醇的朱古力與濃郁堅果香氣的榛子，從來都是甜品迷的至愛。朱古力慕士之下，分別層層置起榛子忌廉、朱古力海綿蛋糕、榛子朱古力忌廉，榛子的香氣和朱古力的甜蜜在舌尖交織，多重滋味絕對叫朱古力迷欲罷不能。表層再加上朱古力脆脆作點綴，使其成為叫人無法抵擋的誘惑。

若竹綠茶麻糬慕士蛋糕 $488/2磅

使用日本若竹綠茶，其特色是口感甘醇、茶味幽香帶餘韻。富茶香的慕士與黏糯的麻糬組合，表層以焙茶朱古力點綴，將日本綠茶獨有的茶香的魅力呈現於各位眼前。

Tiramisu 意大利軟芝士蛋糕 $488/2磅

將經典的提拉米蘇作變奏， 以海綿蛋糕呈現大家眼前。以脆身的餅底代替手指餅，並以咖啡及雲呢拿慕士代替咖啡酒，既能保持餅底適度的濕潤，同時亦能帶來咖啡微苦的香氣以及慕士的絲滑口感，加上質地細膩輕盈的馬斯卡邦軟芝士，為提拉米蘇賦予全新風味！

豆腐黑芝麻麻糬慕士蛋糕 $488/2磅

健康與美味，向來都不是二選一的難題。採用本地無糖芝麻醬，使蛋糕入口味道濃郁如芝麻糊般香濃。同時使用本地品牌豆腐，使得蛋糕質感輕柔軟滑，仿如豆腐一般入口即化；配上煙韌的麻糬，兩種不同質感的滋味帶來口感的變化，讓味蕾感受從未體驗過的美味。

柚子蜜柑慕士蛋糕 $488/2磅

水果向來是甜品的好搭檔。香氣濃郁的柚子，與富有甜美香味的蜜柑，兩種水果的精髓地結合出清新明亮的香氣。表面再以酸酸甜甜的草莓點綴，讓整個蛋糕更添上一抹精彩。

開心果紅桑子慕士蛋糕 $488/2磅

濃郁的開心果慕士，分別配搭紅桑子拿忌廉與雲呢拿忌廉，將酸甜與香甜的味道完美地互相融合。紅桑子忌廉夾層間加入荔枝，將水果的風味與香甜的味道更豐富具層次，使得味道及層次更鮮明，清新的滋味叫人一試愛上。 

「百子」灣仔店一周年優惠

凡於灣仔店現場消費滿 $300，即可享 9 折優惠

「百子」燒菓子 & 洋菓子 專売店 灣仔店

地址：灣仔軒尼詩道87號地下 A1 及 A2 號舖

電話：6320 2060

營業時間：11am - 8pm

「百子」燒菓子 & 洋菓子 專売店 觀塘店

地址：觀塘開源道 55 號 5 樓 11 室開聯工業中心

電話：9298 1984 

營業時間：12nn - 7pm

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