蛋糕優惠｜人氣拿破崙甜品店「百子」灣仔店一周年 多款新蛋糕登場！買滿$300即9折

說到香港的拿破崙小店，「百子」洋菓子 & 燒菓子 專売店一定榜上有名。獨樹一幟而香脆的網格酥皮、幼滑香甜的吉士忌廉、不同風味的內餡，讓人一試難忘。自去年年尾於灣仔開設實體店後大受歡迎，「百子」亦繼續推出不同的燒菓子、新款蛋糕、果醬，甚至麵包，堅持為食客們帶來不同的驚喜。適逢灣仔店開業一周年，「百子」再獻新猷，推出 5 款新口味的網格拿破崙，以及 6 款全新風格海綿蛋糕，更有周年優惠，即睇內文詳情！

「百子」全新網格拿破崙蛋糕

「榛子朱古力 」網格拿破崙 $508/6 吋 ；$728/8 吋

以黑朱古力及榛子組成雙重吉士醬，上層是純榛子吉士醬，下層則是濃厚黑朱古力風味，再配以榛子朱古力脆脆，入口全都是堅果與朱古力的雙重味覺享受。配上香甜脆身的酥皮，結合出豐富酥脆的層次感，是朱古力愛好者不能錯過的新口味。

「焙茶麻糬」網格拿破崙 $488/6吋 ；$708/8吋

使用京都宇治焙茶製作吉士醬，入口帶有深厚烘焙的茶香風味，夾層中放滿軟糯的麻糬粒，頂層再鋪上香味濃郁腍軟無渣的大納言紅豆粒。豆香甜糯的內餡與茶香醇厚的吉士醬味道相輔相成，配搭香脆的酥皮，呈現獨特而和諧的風味組合。

「栗子麻糬」網格拿破崙 $508/6吋 ；$728/8吋

栗子吉士醬中加入蘭姆酒，使栗子的香味更進一步的提升，同時帶有蘭姆酒獨特的酒香及些許的微醺感受。順滑細膩的栗子堅果風味，與軟糯煙韌富米香的麻糬結合，創造秋天專屬的風味。

「 藍莓軟芝士 」 網格拿破崙 $488/6吋 ；$708/8吋

上層夾心使用意大利馬斯卡邦軟芝士製作，口感輕盈如乳酪般順滑的質感。底層夾心則是帶酸甜的藍莓吉士醬，夾雜著藍莓粒及荔枝肉作襯托，為蛋糕帶來了明亮而清新的水果風味。藍莓的酸甜清新與軟芝士的絲滑奶香味相互交融，為味蕾帶來非一般愉悅的享受。

「 草莓麻糬 」 網格拿破崙 $488/6吋 ；$708/8吋

於原有的草莓口味之中加入麻糬，讓酸甜的味道之中，加入煙韌富咬口的口感，令到層次更豐富分明，使每一口都充滿了令人驚喜的口感和享受。