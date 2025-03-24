蛋糕店推薦｜LIFETASTIC西瓜蛋糕/LamLamLi千層蛋糕/Butter Cake Shop

如果想食甜品，蛋糕絕對是個好選擇，為大家精選LIFETASTIC、LamLamLi及Butter Cake Shop3間香港必食的蛋糕甜品店，全部都外型精美，味道也有口碑，而且可以外賣回家慢慢歎，大家不妨記下來吧！
LamLamLi千層蛋糕
由instagram網店起家，坐擁近9萬粉絲，主打自家製作的千層蛋糕，蛋糕口味眾多，包括最受歡迎的抹茶流心、朱古力流心、藍莓芝士、海鹽芝士等等。蛋糕之所以受歡迎，全因用料講究，班戟皮用日本麵粉、日本雞蛋和法國牛油等等材料製作，由人手逐塊班戟皮煎香，又香又薄。然後再逐塊班戟皮塗抹上忌廉，層層相間，重複做20層，落足心機，甚至有粉絲表示可以媲美過江龍名店，很值得一試！必食人氣抹茶流心千層蛋糕，表面鋪滿抹茶粉，忌廉用上抹茶忌廉，加上中間的流心抹茶醬，吃起來富有茶香，味道甘甜。
LamLamLi地址︰地址：旺角彌敦道691-697號永如大廈3樓697室
Butter Cake Shop
如果喜歡美式蛋糕，這間店舖絕對不會令你失望！Butter Cake Shop於2020年開業，由美國主廚Kary Louge主理，走美式復古風格，主力賣一件件份量十足的美式甜品，例如招牌蘋果批、芝士蛋糕等。最推介他們的蘋果批，按照傳統的蘋果批食譜焗製，賣相非常吸引，據說一個蘋果批需要用上九個蘋果製作，切開可見一粒粒蘋果肉，吃起來充滿肉桂香，甜膩又滋味。
Butter Cake Shop地址
- 中環蘇豪士丹頓街34B號地舖
- 山頂山頂道118號山頂廣場地下G08號舖
LIFETASTIC西瓜蛋糕
假若你吃厭了普通的忌廉蛋糕，這店舖的招牌西瓜蛋糕絕對獨一無二。LIFETASTIC主打無麩質蛋糕，口味豐富，包括荔枝西瓜蛋糕、草莓西瓜蛋糕、生酮芝士蛋糕等等，感覺輕盈健康，很受OL歡迎。其中最有人氣的產品一定是草莓西瓜蛋糕，層次豐富，軟綿的海綿蛋糕夾雜着香甜清爽的西瓜和草莓，製作時用杏仁粉代替麵粉做出獨有質感，賣相精緻，打卡一流。
LIFETASTIC地址
- 銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場3樓326號舖
- 尖沙咀海港城港威商場2樓2201-2號舖
- 將軍澳PopCorn1期地下G19號舖
- 尖沙咀彌敦道100號The ONE 4樓L406號舖
- 銅鑼灣記利佐治街11-19號名店坊1樓Kiosk 1B號舖
- 旺角朗豪坊B2樓35A號舖
- 中環金融街8號國際金融中心商場2樓2096B號舖
- 九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期1樓L1-5舖
- 金鐘港鐵站ADM 30B號舖(近E出口)
- 九龍塘達之路80號又一城LG2層Kiosk C號舖
- 太古城中心2期1樓Area 115號舖
- 沙田沙田正街2號新城市廣場3期3樓A304A號舖
- 元朗朗日路9號形點I期2樓2065號舖