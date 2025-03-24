蛋糕店推薦｜LIFETASTIC西瓜蛋糕/LamLamLi千層蛋糕/Butter Cake Shop

如果想食甜品，蛋糕絕對是個好選擇，為大家精選LIFETASTIC、LamLamLi及Butter Cake Shop3間香港必食的蛋糕甜品店，全部都外型精美，味道也有口碑，而且可以外賣回家慢慢歎，大家不妨記下來吧！

LamLamLi千層蛋糕

由instagram網店起家，坐擁近9萬粉絲，主打自家製作的千層蛋糕，蛋糕口味眾多，包括最受歡迎的抹茶流心、朱古力流心、藍莓芝士、海鹽芝士等等。蛋糕之所以受歡迎，全因用料講究，班戟皮用日本麵粉、日本雞蛋和法國牛油等等材料製作，由人手逐塊班戟皮煎香，又香又薄。然後再逐塊班戟皮塗抹上忌廉，層層相間，重複做20層，落足心機，甚至有粉絲表示可以媲美過江龍名店，很值得一試！必食人氣抹茶流心千層蛋糕，表面鋪滿抹茶粉，忌廉用上抹茶忌廉，加上中間的流心抹茶醬，吃起來富有茶香，味道甘甜。