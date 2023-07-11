蜜瓜迷必試！감사합니瓜 • 韓國網紋蜜瓜系列 5款當造蜜瓜口味蛋糕 買蛋糕送BTS蜜瓜味牛奶一排

韓國網紋蜜瓜以「一藤一瓜」溫室種植法培養而成，果肉爽甜多汁，夏天食就最當造！韓國蜜瓜脆脆OPPA（$278／個，美心App會員優惠價：$236.3／個），用皮薄爽甜的韓國網紋青肉蜜瓜夾雜爽脆哈密瓜，雙「瓜」搭擋天衣無縫，配上椰奶軟心醬及美心招牌朱古力脆脆​，口感層次豐富！而韓國蜜⽠⿇糬ONNI（ $258／個，美心App會員優惠價： $219.3／個）更是設計成原個蜜瓜造型，在韓國網紋蜜瓜中混合美心皇牌白玉糯米糍及白朱古力杏仁脆，再搭配蜜瓜慕絲、蜜瓜軟心醬、蜜瓜味奶凍及蛋白蛋糕，足足有6款口感享受。另外還有韓國蜜⽠迷你AGI（$158／個，美心App會員優惠價：$142.2／個）將韓國網紋蜜瓜與香濃蜜瓜Mascarpone忌廉及天使忌廉結合，口感綿密輕盈，同樣美味！

2款獨享至歎的蜜瓜甜點

另外還有2款適合一人獨享的甜點，「韓國蜜⽠仔」件裝蛋糕售價（$26／件），選用皮薄香甜的韓國網紋蜜瓜及爽脆哈蜜瓜，搭配哈蜜瓜味奶凍及Q彈蜜瓜果凍粒；而「韓國MeTime蜜⽠杯」（$26／杯）則擁有4層豐富口感，香濃奶凍、蜜瓜肉、Q彈蜜瓜果凍及蜜瓜味牛奶慕絲，100%蜜⽠滋味。為慶祝新系列登場，美心西餅更於7月一連4個星期舉行連串推廣活動，於7月14至16日、7月21至23日，及7月28至30日，顧客於*指定分店購買/訂購「韓國蜜瓜脆脆OPPA」或「韓國蜜⽠⿇糬ONNI」（原價HK$278或HK$258），即可獲贈Binggrae x BTS蜜瓜味牛奶一排（200ml x 6包）及HK$5電子蜜⽠甜品券。由7月17日開始，顧客於分店購買任何產品加HK$45即可換購Binggrae x BTS蜜瓜味或香蕉味牛奶一排（200ml x 6包），共嚐甜蜜夏日！