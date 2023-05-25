蜜蜂保育｜嬌蘭釀愛「蜂」收探索之旅 與Tiger@MIRROR推廣可持續發展

法國嬌蘭Guerlain與蜜蜂結下不解緣，以保育為重並付諸行動，由即日起在海港城露天廣場及入口大堂設置Bee Garden釀愛「蜂」收探索之旅，讓公眾一起參與及了解品牌可持續發展意念，並在鬧市中感受悠閒放鬆的空間。 嬌蘭與 Tiger 再度合作 為 Bee Garden 揭開序幕 嬌蘭今次再度邀請剛晉身導演的Tiger(邱傲然) @MIRROR出席Bee Garden活動，為釀愛「蜂」收探索之旅揭開序幕。Tiger身穿象徵殿級峰皇系列的米白套裝帥氣現身，一到場即向在場粉絲揮手，盡顯暖男特質。得知粉絲們等侯多時，Tiger對此表示十分感動：「今天很高興有不少粉絲到場，很感激大家對我一直的支持，亦期望未來有更多與粉絲近距離見面的機會。」活動上Tiger狀態大勇，不時與在場粉絲互動，大派福利，引發連場尖叫。大會司儀强尼亦不禁驚呼自己被Tiger深邃雙眸閃閃動人的眼神「電到」。

積極護膚保持精伶活力 剛晉身成導演的Tiger近來非常忙碌，每日的行程也十分緊凑，他坦言自已有秘密武器：「最近因為工作，休息時間的確相應減少，經常日夜顛倒。不過上個月開始使用Guerlain殿級峰皇系列全新的再生修護雙效眼精華，黑眼圈、眼袋、細紋才沒有現形，始終要我早睡應該是不太可行！加上我雙眼比較大，眼部肌膚差就會很顯倦，以前成日被人問我是否很累，其實才沒有，哈哈﹗現在不做大熊貓，才能保持精伶活力的形象。」

聯同古天樂創作再生藝術 是次活動，嬌蘭亦邀請了古天樂(Louis)聯同[email protected]和環保藝術家Bertha Sham一同以Guerlain Crypto Bee創作，利用不同環保物料塑造的再生藝術品。3件作品坐立於是次Bee Garden内，希望藉今次機會，讓大家意識到活用廢物，更有效地運用資源，減少浪費和更著力地循環再生。 Louis設計的蜜蜂以型格的銀黑色為主，霎眼看去外形就如機械人的頭盔，再生玻璃製成的蜜蜂配搭上再生花朵與植物，把兩者連繫在一起，令具衝突感的概念完美結合。閒暇時愛寫作的Louis亦在選材上使用了再生紙作為花草的製作原料，低調展現個性，同時達到環保目的。 而一向熱愛時裝及服飾設計的Tiger，使用被棄置的布碎，以橙色與黑色為組合，替再生馬賽克蜜蜂披上虎虎衣裳。Tiger亦選用了跟Bee Garden內一樣的法式小花小草聚於蜜蜂下，為設計注入清新氣息活潑朝氣。環保藝術家Bertha Sham則以常用的紙包飲品、紙皮箱等為材料，在其他人眼中這些「垃圾」再加以顔色重新升級，配搭上黃色和白色的永生花。

嬌蘭邀請古天樂聯同Tiger和環保藝術家Bertha Sham利用不同環保物料塑造的再生藝術品。

醉心盆景 創 作 「 小蜜虎 」 Tiger表示，很高興可以與古天樂和Bertha Sham參與這個環保創作，「很開心嬌蘭提供這個環保創作的機會，可以發揮我的創意及昔日醉心盆景的心思於作品上，希望大家喜歡這隻『小蜜虎』。今次令我發現日常生活中大家都遺忘了的一些小細節，若我們都能從小事做起，例如自備環保餐具、選用可再生物料的環保容器等，就能減少對地球的破壞。希望大家都能做多一步，為大家共同生活的地球出一份力。」