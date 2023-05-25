蜜蜂保育｜嬌蘭釀愛「蜂」收探索之旅 與Tiger@MIRROR推廣可持續發展

法國嬌蘭Guerlain與蜜蜂結下不解緣，以保育為重並付諸行動，由即日起在海港城露天廣場及入口大堂設置Bee Garden釀愛「蜂」收探索之旅，讓公眾一起參與及了解品牌可持續發展意念，並在鬧市中感受悠閒放鬆的空間。
嬌蘭與Tiger再度合作 為Bee Garden揭開序幕
嬌蘭今次再度邀請剛晉身導演的Tiger(邱傲然) @MIRROR出席Bee Garden活動，為釀愛「蜂」收探索之旅揭開序幕。Tiger身穿象徵殿級峰皇系列的米白套裝帥氣現身，一到場即向在場粉絲揮手，盡顯暖男特質。得知粉絲們等侯多時，Tiger對此表示十分感動：「今天很高興有不少粉絲到場，很感激大家對我一直的支持，亦期望未來有更多與粉絲近距離見面的機會。」活動上Tiger狀態大勇，不時與在場粉絲互動，大派福利，引發連場尖叫。大會司儀强尼亦不禁驚呼自己被Tiger深邃雙眸閃閃動人的眼神「電到」。
積極護膚保持精伶活力
剛晉身成導演的Tiger近來非常忙碌，每日的行程也十分緊凑，他坦言自已有秘密武器：「最近因為工作，休息時間的確相應減少，經常日夜顛倒。不過上個月開始使用Guerlain殿級峰皇系列全新的再生修護雙效眼精華，黑眼圈、眼袋、細紋才沒有現形，始終要我早睡應該是不太可行！加上我雙眼比較大，眼部肌膚差就會很顯倦，以前成日被人問我是否很累，其實才沒有，哈哈﹗現在不做大熊貓，才能保持精伶活力的形象。」
聯同古天樂創作再生藝術
是次活動，嬌蘭亦邀請了古天樂(Louis)聯同[email protected]和環保藝術家Bertha Sham一同以Guerlain Crypto Bee創作，利用不同環保物料塑造的再生藝術品。3件作品坐立於是次Bee Garden内，希望藉今次機會，讓大家意識到活用廢物，更有效地運用資源，減少浪費和更著力地循環再生。
Louis設計的蜜蜂以型格的銀黑色為主，霎眼看去外形就如機械人的頭盔，再生玻璃製成的蜜蜂配搭上再生花朵與植物，把兩者連繫在一起，令具衝突感的概念完美結合。閒暇時愛寫作的Louis亦在選材上使用了再生紙作為花草的製作原料，低調展現個性，同時達到環保目的。
而一向熱愛時裝及服飾設計的Tiger，使用被棄置的布碎，以橙色與黑色為組合，替再生馬賽克蜜蜂披上虎虎衣裳。Tiger亦選用了跟Bee Garden內一樣的法式小花小草聚於蜜蜂下，為設計注入清新氣息活潑朝氣。環保藝術家Bertha Sham則以常用的紙包飲品、紙皮箱等為材料，在其他人眼中這些「垃圾」再加以顔色重新升級，配搭上黃色和白色的永生花。
醉心盆景創作「小蜜虎」
Tiger表示，很高興可以與古天樂和Bertha Sham參與這個環保創作，「很開心嬌蘭提供這個環保創作的機會，可以發揮我的創意及昔日醉心盆景的心思於作品上，希望大家喜歡這隻『小蜜虎』。今次令我發現日常生活中大家都遺忘了的一些小細節，若我們都能從小事做起，例如自備環保餐具、選用可再生物料的環保容器等，就能減少對地球的破壞。希望大家都能做多一步，為大家共同生活的地球出一份力。」
參加繁花蜜釀香氛盒工作坊
嬌蘭在探索之旅中提供多個清新悠閒的活動，供公眾打卡留念及了解品牌的可持續發展保育意念。進入Bee Garden後可用個人手機參與釀愛『蜂』收小遊戲，以分數換取嬌蘭豐富禮遇。活動中設有繁花蜜釀香氛盒工作坊以及釀愛「蜂」收留言板工作坊供大家參與。而為了推動保育蜜蜂計劃，嬌蘭並由即日起，首度推出「蜂」足保育計劃，為用完的產品賦予新生命，把已用完的嬌蘭空瓶清洗乾淨，將瓶蓋分開放入指定回收箱，簡單一步即可回饋大自然。
Guerlain Bee Garden 2023 釀愛「蜂」收探索之旅
日期：即日至5月31日
時間：10am–9pm
地點：尖沙咀海港城海運大廈露天廣場及海運大廈入口大堂