蟹仙海鮮蒸氣鍋龍蝦套餐買一送一 人均$388歎野生琵琶龍蝦/南非乾鮑/釜山珍珠蠔

海鮮蒸氣火鍋餐廳蟹仙於旅遊平台推出買一送一優惠，人均$388歎9品琵琶龍蝦套餐，品嘗極罕有藻食綠膏蟹或野生膏仔蟹、秘製南非乾鮑扣花菇、釜山珍珠蠔、蟹黃大元貝等優質海鮮，下午三時開賣，即睇詳請！

蟹仙為每位食客呈現最新鮮、原準原味的海鮮風味。海鮮以蒸烹煮，不添加任何調味料或腌製，每一口都能品味海鮮的自然鮮美。為確保每道海鮮的最佳蒸煮時間，專業的店員會現場操作，精確掌握火候，將海鮮精華完美呈現。海鮮精華將融入鍋底，製作成美味的海鮮粥，為這頓蒸氣鍋晚餐劃上完美句號。