蠟筆小新互動體驗展 亞洲首站過萬呎！9大展區重溫名場面/必搶香港獨家精品

蠟筆小新迷注意！全港首個蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展，將登陸啟德零售館！展覽佔地超過1萬呎，設5大主題專區共9大展區，重溫35年經典名場面。場內更設快閃限定店，發售超過200款蠟筆小新獨家精品。早鳥優惠由$88起便可入場體驗展覽，即睇內文了解詳請！
日本經典漫畫《蠟筆小新》首度以大型沉浸式互動展覽形式登陸香港，2025年4月29日至8月31日期間，於啟德零售館舉行亞洲巡迴首展，此次展覽亦是該啟德零售館開幕以來首個大型主題展覽，展覽將突破傳統形式，透過多媒體技術重現35年來的多幕經典場景，入場觀眾將化身「春日部防衛隊」成員，穿梭多重電影宇宙，參與救援任務。
展覽將分為五大主題專區，共九大特色展區。包括令野原一家及朋友跌入時空裂縫的「野原家客廳」、《蠟筆小新》經典電影名場景以及互動遊戲的「小新的電影宇宙」、以動漫投影送上35年經典場面的「時光隧道」、展出角色進化史及歷代電影海報等珍貴展品的「小新博物館」等等。
觀眾入場前更可下載專屬手機應用程式後，透過掃描各展區隱藏的二維碼，即可解鎖不同角色。程式內設有隱藏關卡與特別角色，獲得高分的玩家才能解鎖完成終極任務。
期間限定店發售獨家精品 主題小食店同步登場
展場旁更設有主題限定店，推出逾200款香港獨家商品，包括香港首次發售周年系列產品包括靠墊、手鏡、明信片套裝等。更有期間限定小食店供應以蠟筆小新為元素的特色餐飲，各位粉絲打卡必食！
門票優惠
展覽門票將於4月22日起於INCUTix、K11 Experience、攜程及MPay作早鳥優惠預售，$88起即可入場體驗多元玩樂展覽，絕對切勿錯過！
|票種
|平日
|周未及假期
|早鳥優惠（4月29日前購票）
|單人票
|$88
|$108
|雙人票
|$158
|$188
|展期價
|單人票
|$108
|$138
|雙人票
|$185
|$235
大小同價
立即訂票：INCUTix｜K11 Experience｜攜程
蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展 香港站
日期：2025年4月29日至2025年8月31日
地點：香港啟德體育園 啟德零售館2，4樓
時間：星期一至日及公眾假期11:00 am -10:00 pm