行大運好去處｜Black Sheep山頂連開3間新店 話題薄餅店Peak Pizza $28起 加$18任添汽水

餐飲品牌 Black Sheep由即日起在山頂開設3間新餐廳 － Butter、Messina及Peak Pizza，為大家帶來優質的餐廳選擇。當中最吸引的是Peak Pizza，由期間限定店進化為實體店，件裝薄餅低至$28起，加$18更可以任添汽水，接下來新春打算到山頂行大運的話一於去幫襯啦！

人氣美式甜點烘焙店Butter 限定迷你繽紛彩糖蛋糕 Butter主打懷舊美式甜點，大熱人氣蛋糕包括甘筍蛋糕、三重朱古力蛋糕及紅絲絨蛋糕，每件售價為$45，而整個蛋糕則為$520。除了蛋糕外，客人亦可以$30享用每日新鮮烘烤的曲奇，如：Butter經典、外脆內軟有嚼勁的燕麥提子乾軟心和清新的檸檬裂紋曲奇等。切勿錯過山頂獨家一月限定－迷你繽紛彩糖蛋糕（$80），抹上醇滑牛油忌廉、灑滿七彩糖粒的迷你雲呢拿忌廉蛋糕，嗜甜的朋友必試！



Butter 山頂店

地址：山頂廣場地下G08號舖

營業時間：每日上午 11 時至下午 7 時

澳洲雪糕過江龍Messina 限定糖蔥餅風味雪糕 Messina來自澳洲，自2021年登陸香港後一直好碑不斷，今次山頂店則為香港第二間分店。店內陳列了 40 款口味，包括 30 款經典口味、5 款香港獨家口味以及 5 款每周輪流推出的特別口味。每球意式雪糕由$45起，每日以最優質的牛奶新鮮攪拌，確保客人能品嚐到濃郁香滑的體驗。山頂店更為大家帶來獨家口味 芝麻椰絲椰子意式雪糕配麥芽糖蔥，靈感來自糖蔥餅，讓大家品嚐雪糕的同時也細味兒時回憶。 Messina 山頂店

地址：每日下午 12 時至下午 8 時

營業時間：山頂廣場地下G08號舖