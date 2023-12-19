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生活
2023-12-19 12:30:00

行李箱推介｜摺疊式行李箱Rollink登陸香港 摺疊後僅厚5厘米/容量達85L

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年尾是旅遊旺季，如果你正物色行李箱，這個慳位又環保的設計可能啱你。行李箱品牌Rollink，賣點是其摺疊式行李箱，行李箱在摺疊後僅厚5厘米！而且有多色選擇，無論是中性的水藍色、大西洋深藍、暖灰色，或是女生必愛的湖水綠、煙燻玫瑰，更有搶眼的螢光黃！

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Rollink2020年首次於美國國際旅行用品及箱包展(Travel Goods Show)面世，其設計意念是希望無論何時何地，都能為不同需要的用家提供最大靈活性的行李箱，不單在美國當地掀起熱潮，更獲得了最佳全新行李箱的「Innovation Award」及「Buzz Award」殊榮。Rollink目前在全球25個國家發售，包括跟美國的Macys和德國的KaDeWe，官方網站www.Rollink.hk最近正式登陸香港。

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Rollink備有不同尺寸，Flex Vega系列是全球最薄摺疊式手提行李箱，備有多款時尚顏色選擇，包括水藍色、大西洋深藍、湖水綠、煙燻玫瑰、暖灰色及螢光黃，能滿足用家在外遊玩及在家儲存的色彩搭配喜好。此系列行李箱在摺疊後僅厚5cm，比原來體積大幅減少了75%，十分適合放在床下或者懸掛在衣櫃內。而品牌的另一個Vega 360系列，則適合中長途的用家，儲存容量達85L，可存放57晚的衣服，摺疊後只厚15cm，為用家節省收納空間。此外，系列亦備有超順滑360°轉向滑輪，無論身處室外及戶外都保持寧靜。

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Rollink行李箱經摺疊後只佔原體積之四分一，由運輸所生的二氧化碳排放量亦較傳統行李箱減少75%，實用性及可持續發展兼容。

Rollink行李箱售價：

Flex (VEGA II) Collapsible Carry-On Suitcase - 21" $1,298

Flex 360° Int'l Carry-On Spinner Suitcase - 21" $1,999

Flex 360° Medium Checked Spinner Suitcase - 26" $2,399

Flex 360° Large Checked Spinner Suitcase - 29" $2,699

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