行李箱推介｜LOJEL Lab尖沙咀開幕 10年產品保養/即場修復行李箱/新登場旅行配件可刻名

相信不少人都有爛行李箱的經驗，通常都是claim完旅行保險就會棄掉，過程中難免造成浪費。行李箱品牌LOJEL最近在尖沙咀開設首個維修零售二合一的LOJEL Lab，品牌向來推動可持續發展，更為行李箱提供10年產品保養承諾，LOJEL Lab特設旅行用品修復區，鼓勵顧客在保養期內修復旅行用品，減少浪費，從而推動可持續發展。

即場產品修復服務 宣揚可持續發展 LOJEL Lab樓高兩層，以簡潔俐落的佈置配合淺木色室內設計，營造極簡主義氛圍，店內有多款產品，包括行李箱、旅行袋、背包及各類型旅行配件。向來推動可持續發展的LOJEL，為行李箱提供10年產品保養承諾，在新店內特設旅行用品修復區，顧客在旅行用品修復區可隔著全透明的玻璃櫥窗，現場觀看產品修復過程，透明度相當高。

配件系列 Iloj 主打耐用單品 除了提供修復服務外，LOJEL Lab還提供個性化刻名服務的Iloj皮革產品。旅行配件系列Iloj，以耐用的皮革單品為主打，極簡美學設計為日常造型增添時尚感。除了早前推出的手機掛繩皮袋、皮革卡片套和皮革鑰匙包，LOJEL還正式推出了AirTag皮套和輕薄皮革錢包兩款全新產品。

LOJEL Lab為Iloj皮革產品提供刻名服務。

Iloj AirTag 皮套 AirTag皮套以優質植鞣皮革製作，比坊間一般皮革更耐用及不含有害物質；皮套設計線條俐落，並附有一個銀扣及掛繩，不但可配合日常打扮，掛在衣物或袋，亦能掛上車匙、行李或Iloj皮革鎖匙包等，美感和實用性兼備。

Iloj 輕薄皮革錢包 輕薄皮革錢包以同一系列的皮革卡片套為設計基礎，三摺設計增添更多空間放置紙幣及最多可容納8張卡片，隱藏式設計的磁石開合取代傳統開合扣，設計更簡潔，有經典黑色、型格欖綠色及簡樸沙色，易於配搭不同造型。