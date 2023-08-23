街頭風格｜Frankie加盟Alton、保錡 型格示範NEW ERA秋冬街頭造型

New Era再展開「Fit For Glory」企劃，以「初心」作主題，鼓勵大家遇到困難時不能輕易放棄。品牌今年繼續邀得人氣男團MIRROR成員王智德（Alton Wong）及ERROR成員吳保錡（Poki保錡）坐鎮，更找來MIRROR另一位成員陳瑞輝（Frankie Chan）加入陣容，率先親身示範秋冬服飾，並拍攝宣傳短片及造型照，分享他們追夢奮鬥的經歷。

Frankie加盟Alton、Poki保錡 型格示範NEW ERA秋冬街頭造型

保錡：把每天都當作由零開始 Frankie、Alton與Poki保錡@ERROR三人首次合體，示範出多個美式街頭風造型，同時分享初心，Alton雀躍說道：「我的初心就是於舞台上盡情跳舞，完成可以屬於我自己的表演，令我有種難以言喻的滿足感！」三子都一直以成為專業舞台表演者作為人生目標，每分每秒都努力於舞台上發光發熱。Frankie更語重心長地分享自身經歷：「出道前的我除了是一位舞蹈員，還嘗試過不同工種，逐夢路途縱使曲折，但最終還是成功站在舞台，向大家展現最自信的陳瑞輝，希望我的經歷能夠鼓勵大家勿忘初心，繼續前行。」面對困難時，保錡亦別有一番體會：「我把每天都當作由零開始，遇到困難一定不能逃避，每一天都要做好心理準備，戰勝昨日的自己。」

人生中的 榮耀時刻 「Glory」是指人生輝煌的一刻，三子對此亦有不同的見解和感觸。對Alton來說，「Glory」在於「隨心所欲」：「在展現完全的自己之前，必定要承受好多妥協，走過這個階段，就能向觀眾坦誠表達內心深處的真我，這就是我渴望的『Glory』。」而令Frankie和保錡感到最自豪的時刻，莫過於得到別人的佩服及尊重，同時成為別人奮鬥的原動力。二人期望「以生命影響生命，讓自己和他人同時進步，意義非凡。」 Frankie、Alton與保錡近年專注發展多元化的演藝事業，除了唱歌、跳舞之外，更參演電影、電視劇或設計個人品牌，以行動作為他人榜樣，繼續拼搏，把每一個演出做到最好。談及此刻生命中的榮耀，三子並沒有看重名利，反而認為可以在舞台上表達自信真我，得到身邊人的認同和支持，並能夠以自己經歷感染他人，已經是自己最「Glory」的榮耀時刻。

率先示範 New Era 全新秋冬 23 造型 New Era於秋冬季推出簡約型格的 NEW ERA BASIC休閒服飾系列，融合各種日常配搭需要，更同時適合戶外活動時穿著，美觀及實用兼備。BASEBALL JERSEY棒球衫，搭配圓領和鈕扣設計，融合棒球制服元素及美式街頭風格，加上薄厚適中的材質，十分適合在季節交替時穿著。此外， 新推出 RUGBY SHIRT欖球衫，薄身全黑長袖上衣配以白色衣領，甚具美式校園風感覺。上衣外疊加一件外套或背心，突顯造型層次感。 BASIC系列同步推出休閒運動服裝， WINDBREAKER防風外套及TRACK PANTS運動褲由可拉伸的尼龍物料製成，材質強韌耐磨，尤其適合戶外活動時穿著。秋冬季更有男裝褲系列，ACTIVE CARGO PANTS 和 KNIT PANTS 用料優質，尼龍及針織布料柔軟平滑，彈性高的同時亦十分通風，素色系褲款突顯低調個性。