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生活
2024-04-02 12:02:00

衣服多洗易縮水？手洗、柔順劑等5個貼士 洗衫前必睇！

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生活冷知識｜衣服多洗易縮水？！整合5個防衣服縮水貼士 洗衫前必睇！

生活冷知識｜衣服多洗易縮水？！整合5個防衣服縮水貼士 洗衫前必睇！

生活冷知識在家洗衣服偶爾會遇到衣服縮水的問題，而衣服在縮水後通常都較難恢復原狀，因此需要在洗衣前格外留神，才可以避免衣服縮水。以下就係大家整合了手洗、柔順劑等5個防止衣服縮水的貼士，照着做便可以盡量避免衣服縮水的情況出現。

去污漬方法｜紅酒或果汁漬（am730製圖） 去污漬方法｜咖啡或茶漬（am730製圖） 去污漬方法｜食物醬汁（am730製圖） 去污漬方法｜化妝品漬（am730製圖） 去污漬方法｜汗漬、發黃陳年舊漬（am730製圖） 去污漬方法｜泥土污漬（am730製圖）

防衣服縮水｜洗衣前細閱洗滌標籤

不少人都在衣服縮水後才發現衣服可能不可放進洗衣機或乾衣機，因此建議洗衣前要細閱洗滌標籤，選擇正確的方法清洗。而一般而言，天然纖維如羊毛、棉、蠶絲等的縮水程度都高於化學纖維，洗衣前可以先簡單按衣服質地進行分類，分別進行機洗或手洗。

大部份衣物都附有洗滌標籤。 因應其標籤的指示清洗衣服可以防止衣服縮水或變形。 洗衣前建議將衣服進行分類。

防衣服縮水｜手洗較佳 

毛衣、棉褲等特別容易縮水的衣服建議使用手洗，而羊毛織物洗淨後可蓋上一塊乾毛巾，再捲起把水吸乾，最後平鋪在通風處晾乾。而洗衣服前也盡量不宜把衣服泡太久，衣服泡久後不但會令殘留的污垢會被衣服纖維吸收，還會使一些纖維質地變軟令衣服縮水，因此正常浸泡10至15分鐘便足夠。

容易縮水的衣服建議盡量手洗。 小朋友的衣服材質通常為天然纖維，使用手洗較佳。 手袖屬衣服較容易縮水的地方。

防衣服縮水｜切勿高溫清洗 

容易縮水的衣物當以高溫清洗，便特別容易破壞衣服的縮水性，建議清洗衣服的溫度最好控制在35度以下。而清洗衣服的時候建議還可加入適量柔軟劑來保養衣服，同樣可以有效防止衣服縮水。

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通常衣服上的洗滌標籤都清楚表明衣服的清洗溫度。 冬天常穿的針織或羊毛衣物通常都不建議以高温清洗。 加入適量柔軟劑來保養衣服，同樣可以有效防止衣服縮水。

防衣服縮水｜正確晾曬 

通常衣服在洗衣機洗完後都呈捲曲的狀態，因此晾衣服的時候建議儘量把衣服拉平伸直，以防止縮水 。而高溫特別容易令衣服變形，特別容易縮水的衣服就建議不要放進乾衣機晾乾。

如果不想衣服變形，建議盡量利用太陽光晾曬衣服代替乾衣機。 建議盡量將衣物攤開才進行晾曬。 乾衣機特別容易令衣服變形，使用時需要注意。

防衣服縮水｜熨斗定型 

如果不小心忘記分類衣服，令衣服洗好後有些微縮水，可以將衣服平鋪再用熨斗定型，可能有機會令衣服恢復一定程度。不過需要注意熨斗的溫度要控制在120℃內，以免適得其反。

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熨斗可以盡量回復衣服的形狀。 注意溫度不可以過高。 不過大部份衣服縮水後都回天乏術，因此最好在清洗前多加留意。
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