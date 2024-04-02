衣服多洗易縮水？手洗、柔順劑等5個貼士 洗衫前必睇！

防衣服縮水｜洗衣前細閱洗滌標籤 不少人都在衣服縮水後才發現衣服可能不可放進洗衣機或乾衣機，因此建議洗衣前要細閱洗滌標籤，選擇正確的方法清洗。而一般而言，天然纖維如羊毛、棉、蠶絲等的縮水程度都高於化學纖維，洗衣前可以先簡單按衣服質地進行分類，分別進行機洗或手洗。

防衣服縮水｜手洗較佳 毛衣、棉褲等特別容易縮水的衣服建議使用手洗，而羊毛織物洗淨後可蓋上一塊乾毛巾，再捲起把水吸乾，最後平鋪在通風處晾乾。而洗衣服前也盡量不宜把衣服泡太久，衣服泡久後不但會令殘留的污垢會被衣服纖維吸收，還會使一些纖維質地變軟令衣服縮水，因此正常浸泡10至15分鐘便足夠。

防衣服縮水｜切勿高溫清洗 容易縮水的衣物當以高溫清洗，便特別容易破壞衣服的縮水性，建議清洗衣服的溫度最好控制在35度以下。而清洗衣服的時候建議還可加入適量柔軟劑來保養衣服，同樣可以有效防止衣服縮水。

防衣服縮水｜正確晾曬 通常衣服在洗衣機洗完後都呈捲曲的狀態，因此晾衣服的時候建議儘量把衣服拉平伸直，以防止縮水 。而高溫特別容易令衣服變形，特別容易縮水的衣服就建議不要放進乾衣機晾乾。