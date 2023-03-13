衣物標籤｜換季保養衣物 如何正確洗衣？5大必學衣物標籤意思

換季要將毛衣、被子清洗收起，避免將衣服越洗越髒、甚至發生洗壞的情況，會造成顏色脫落、衣物變形。今次可一一瞭解洗衣服的地雷及正確清洗方式，只要照著標籤上的洗衣標示進行清潔，讓洗衣成為輕鬆又簡單的家務事！ 洗衣前注意 深淺色衣物分開洗 顏色應將深淺色衣物分開洗滌，避免衣物顏色交叉互染。 剛買的新衣服，建議抽出來單獨清洗，較不容易造成衣物顏色以及細菌交互感染。

特別材質放入洗衣袋 材質部分則將襯衫以及毛料類衣物（像是毛衣、燈芯絨衣物、容易起毛球衣物）放入洗衣袋內，避免把衣服洗壞。

5 大洗衣標籤類別：手洗 / 洗衣、漂白、乾燥、熨燙、乾洗 洗衣標籤很多、看起來很複雜，但基本上就是 5 個圖形再搭配不同元素的變化。基本上就是代表「水洗」的水盆符號、代表「漂白」的三角形符號、代表「乾燥」的正方形、代表「熨燙」的熨斗圖案，以及代表「專業乾洗」的圓形。了解這基本的 5 種洗衣符號圖形，就可以先初步判斷洗衣標籤說明方向，接下來就來認識其他元素代表的意涵。 簡單看懂正確洗衣法： 溫度標示：越多點，代表溫度越高 橫線標示：橫線越多，代表清洗時需要越溫柔 禁止使用標示：代表不可執行該動作

洗衣 棉麻材質不可超過 60 ° C 洗衣標誌即為一個洗衣盆內，裡頭呈現水波紋狀，這個標誌代表清洗時所需注意的細節，是最常見的洗衣標示。像白衣、毛巾等就建議以高溫洗淨，確保清潔效果；但棉麻等材質的衣物便不建議超過60°C，以免破壞衣物纖維。 水盆內有手的標誌，代表衣物需要用手洗，而水盆上有大交叉，表示衣物不可水洗，要用其他方法清潔。

水盆內的數字代表最高的水溫，而水盆底的橫線代表要溫和處理。如果水盆底有兩條橫線，代表要「非常溫和處理」，要選用洗衣機較為輕柔的模式。

漂白 毛料不可漂白 三角標誌與漂白水使用相關，分別為：可以使用漂白水、不可氯漂只能氧漂（氧漂較為溫和）、不可漂白。像是毛料、尼龍、人造絲等材質通常都不可漂白，因此漂白水使用前務必閱讀洗標，不要讓衣服洗壞！ 空白的三角標誌代表可以使用漂白水，而下圖左的交叉三角代表不可漂白，而圖右的斜線三角標誌就是不可氯漂只能氧漂的意思。

乾衣 羊毛、棉衣可烘乾 不宜用高溫 正方形是晾乾標誌，裡面再放一個圓圈，就是烘乾衣物的標誌，但並非所有衣服都是可烘乾，像海綿乳膠、含橡膠或蠟質的衣物，若烘乾有可能造成衣物變形甚至起火；人造纖維、真皮等材質也不宜烘乾，可能會造成衣物脆化；羊毛、棉衣等雖能烘乾，卻不宜用高溫，因此在烘乾前應閱讀洗標再晾曬。晾曬的部分，有些顏色鮮亮的衣物會因曝曬而褪色，這種情形就可以朝內翻後再晾曬。 晾乾又分滴乾和晾乾，兩者的差別在於晾乾需要在洗衣後先脫水，而滴乾不能脫水，純粹以滴水的方式將衣物回復到乾燥狀態。

晾乾標誌內的直間，一條表示衣物要懸掛晾乾，兩條表示要懸掛滴乾。晾乾標誌內有橫間代表要平攤晾乾，左上角的斜線表示要在陰涼的地方晾乾或滴乾衣物。

燙衣 根據材質和厚度 調整溫度 如果需要熨燙衣服，務必看洗標上的這個標誌，就是一個熨斗的形狀，參考相關指示下去操作，才能確保衣物的安全！一般而言，依材質和厚度的不同，需要的熨斗溫度和手法也會不一樣，例如低溫熨燙約控制在110°C以下，適用於人造纖維、絲等材質；中溫約為150°C左右，適用於毛類材質衣物；高溫約為200°C左右，適用於棉麻材質。 熨斗標誌內的點，一點代表溫度上限是110℃，兩點代表溫度上限是150℃，三點代表溫度上限是 200℃。

乾洗 / 濕洗 洗毛衣避免變形 圓形代表的是專業紡織品維護，也就是專業乾洗或專業濕洗，圓形打叉為不可乾洗。一般來說毛衣、絲織品、皮革等材質的布料，為了避免變形，都以專業乾濕洗為佳。 圓圈中英文「A」代表可用任何溶劑乾洗，「P」表示可使用過氯化物、打火機油、純酒精或R113等進行乾洗，「F」則為飛機燃料、純酒精或R113乾洗，而在下面加一條橫線表示溫和乾洗。圓圈中有「W」表示為專業濕洗，下面加一條橫線表示溫和濕洗，兩條線為非常溫和濕洗。