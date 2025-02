被喻為此生必訪GO OUT JAMBOREE引入西沙GO PARK 雲集音樂/市集/展覽/工作坊

春天將近,是時候出外探索!西沙GO PARK攜手日本戶外界聖經雜誌《GO OUT Hong Kong》,將被喻為此生必訪的日本露營音樂祭GO OUT JAMBOREE概念引入香港,打造「GO OUT FEST@西沙GO PARK」。活動集合音樂表演、周末戶外市集、日本插畫家大西土夢作品展及工作坊,不妨與家人毛孩一同感受日系戶外潮流文化。

GO OUT FEST @西沙GO PARK

GO OUT CAMP及GO OUT JAMBOREE為日本年度最大型露營音樂祭,透過一系列音樂表演、市集及戶外活動,被喻為此生必訪的露營盛事之一。西沙GO PARK與GO OUT Hong Kong合作,將GO OUT JAMBOREE帶入香港。

3 大打卡裝置

西沙GO PARK中央廣場和2樓晴空公園分別擺放標誌性1米高「GO OUT」巨型英文字母擺設及車營桌椅,以及特製小木屋GO OUT HUB,屆時不妨用鏡頭記錄至Chil體驗。