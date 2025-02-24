被喻為此生必訪GO OUT JAMBOREE引入西沙GO PARK 雲集音樂/市集/展覽/工作坊

春天將近，是時候出外探索！西沙GO PARK攜手日本戶外界聖經雜誌《GO OUT Hong Kong》，將被喻為此生必訪的日本露營音樂祭GO OUT JAMBOREE概念引入香港，打造「GO OUT FEST@西沙GO PARK」。活動集合音樂表演、周末戶外市集、日本插畫家大西土夢作品展及工作坊，不妨與家人毛孩一同感受日系戶外潮流文化。

GO OUT FEST @西沙GO PARK

GO OUT CAMP及GO OUT JAMBOREE為日本年度最大型露營音樂祭，透過一系列音樂表演、市集及戶外活動，被喻為此生必訪的露營盛事之一。西沙GO PARK與GO OUT Hong Kong合作，將GO OUT JAMBOREE帶入香港。 3 大打卡裝置 西沙GO PARK中央廣場和2樓晴空公園分別擺放標誌性1米高「GO OUT」巨型英文字母擺設及車營桌椅，以及特製小木屋GO OUT HUB，屆時不妨用鏡頭記錄至Chil體驗。

日插畫家大西土夢作品展 同場亦有日本人氣插畫家大西土夢(Tomu Ohnishi)作品展，他特別為GO OUT FEST@西沙GO PARK全新創作4幅以山景、家庭、寵物及戶外活動為主題的作品。西沙GO PARK將新作製成明信片，粉絲只要追蹤西沙GO PARK的官方社交平台，即可獲贈其中1款。

周末戶外市集 由即日起至3月16日的星期五六日，西沙GO PARK將舉行被喻為「此生必去」日本露營音樂祭GO OUT JAMBOREE為藍本的戶外市集。市集以環保物料和GO OUT戶外風格打造，集結近20個人氣品牌，涵蓋戶外裝備、汽車改裝服務、品味咖啡及寵物用品等。市集首兩星期以「We Love Pets & Nature」為題，售賣多款室內外寵物用品；其後兩星期則以「Car Camping & Outdoor Life」為賣點，引入個人化汽車改裝服務及汽車露營戶外裝備，滿足不同人士的需求。 西沙GO PARK另設創意工作坊，發揮創意透過植物色素等大自然物料，製作植物印染布袋、手繪旗幟和面具，以及網球掛飾。