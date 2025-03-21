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2025-03-21 15:00:00

裘槎科學周以最大規模回歸！ 設免費現場表演/互動式實驗/工作坊

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裘槎科學周以最大規模回歸！ 設免費現場表演/互動式實驗/工作坊
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致力推廣科學普及的裘槎科學周再次歸來，透過不同科學科技互動工作坊等活動，啟發全港學生創意及對科學的興趣。今年裘槎科學周規模為歷年最大，以14個科學主題設計的互動工作坊、現場表演及親身示範等不同活動，將免費供公眾參閱。

2025年裘槎科學周致力推廣科學普及。

2025年裘槎科學周將於47日至25日舉辦，設14個科學主題，共舉辦57場精彩活動。焦點節目包括，來自英國皇家學會（The Royal Institution）的科學傳意者帶領觀眾沉浸式探索食物在人體內的消化過程；Scitech Discovery Centre將於香港科學館上演「科學感嘆號」科學劇場，與參加者感受火焰等元素構成的奇妙世界。

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來自英國皇家學會（The Royal Institution）的一班科學傳意者Michael Cutts、Judit Agui及Jason Le將引領觀眾深入探索食物在人體內的消化過程。這場名為「食物奇遇記」的沉浸式體驗，將揭示人體如何代謝各種食物，並探討過程中可能發生的各種狀況。 跟隨Thunderbolts and Lightning的表演「來自宇宙的不速之客」，加入Zing和Zong兩兄妹的太空科學冒險，拯救他們的星球。 參與由Scitech Discovery Centre帶來的「科學感嘆號」科學劇場，體驗令人驚嘆的科學示範，進入由火焰等元素構成的奇妙世界， 並學習如何安全地進行實驗。

極具趣味的STEM的活動最適合一家大細一起玩。在「雪地求生記」工作坊中，參與者可親手做實驗，測試不同材料保暖性能及了解羽絨如何幫助登山者保暖；「智能手機超感應」工作坊中，參與者可透過智能電話了解不同感應器的工作原理，更可親手做實驗，認識日常科學原理。

「智能手機超感應」工作坊將由德意志博物館主持，使用智能手機展示不同感應器的工作原理，並透過日常材料進行實驗，揭示背後的有趣原理。

「智能手機超感應」工作坊將由德意志博物館主持，使用智能手機展示不同感應器的工作原理，並透過日常材料進行實驗，揭示背後的有趣原理。

科學周更設不同示範活動讓學生學以致用科學原理，將科學融入生活。Science Made Simple團隊將於示範活動「街頭科學」展示一系列簡單好玩的科學實驗。德意志博物館帶來「一飛沖天去」及「光之律動：探索偏振奧秘」科學示範劇場，小朋友可親手打造屬於自己的火箭，並透過日常設備上的LCD屏幕學習偏振光的神秘美態。

Science Made Simple團隊將展示一系列簡單易學又充滿趣 味的科學實驗，小朋友不僅能在現場親身體驗，更可將這些實驗帶回家中與親朋好友分享。 德意志博物館呈獻「一飛沖天去」及 「光之律動：探索偏振奧秘」兩個科學示範劇場，帶領小朋友親手打造屬於自己的火箭，並透過日常設備上的LCD屏幕學習偏振光的神秘美態。

詳情可瀏覽官網

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裘槎科學周2025
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