裘槎科學周2024｜特別介紹兩項科學活動 蜘蛛的生存之道+視錯覺的心理戰

備受期待的裘槎科學周2024於香港科學館正式揭幕，由即日起各個年齡層的小朋友可參加一系列現場活動。小朋友還可參與線上活動及根據自己的學習節奏隨時觀看不同的影片。由裘槎基金會、教育局及香港科學館聯合主辦的裘槎科學周2024旨在鼓勵年輕一代探索圍繞日常生活中的科學，了解科學知識與日常生活之間的關聯。

活動給予小朋友不同學習機會

今年裘槎科學周的節目包括一系列引人入勝的現場活動，如現場表演、工作坊和親身示範，適合不同年齡的小朋友和家長一同參與，活動名額先到先得。同時，本年度的科學周還包括了迷你科學劇場及科學實驗等線上活動及影片。主題從人工智能的探秘、拆解日常科學之謎、學習蜘蛛的生存之道，到了解人類大腦，每個小朋友均有不同的學習機會。