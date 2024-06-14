裴斗娜 Kate Hudson Brie Larson威尼斯匯聚 為Max Mara 2025早春系列增添奢華星光

Max Mara選擇這座城市，來發布2025早春系列，就是想彰顯衣服的奢華與多元文化。而系列亦以此為靈感，採用駝色、黑色、白色與棕褐色，同時甄選色調細膩的桑蠶絲材質，令人不禁聯想起馬可孛羅從古中國或君士坦丁堡帶回的絲綢製品。Max Mara致力製造華貴不凡的大衣，包括睡袍、派克大衣、風衣及披肩。

既有專為特殊場合設計的禮服，亦有寬鬆飄逸的拖地外套、簡約幹練的束腰外衣、剪裁俐落的成衣，以及率性精緻的連身褲，塑就日常優雅造型，適合旅行與探險。超大的流蘇、粗繩、奢華的手帕袖口與天鵝絨半截裙，矚目點綴其間。此次Max Mara亦攜手英國傳奇女帽設計師 Stephen Jones，合作帶來多款靈感源自頭巾的系列頭飾，於秀場大放異彩。

Max Mara 2025早春系列，亦有飾上威尼斯哥特式風格中誇張扭曲的葉形裝飾。還有多樣的編織圖案，包括風格化花卉噴繪，以及與所羅亞斯德教、印 度教和中國哲學中陰陽概念息息相關的符號元素。