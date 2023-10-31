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生活
2023-10-31 15:00:00

裸辭後食回頭草？網民：衰硬！回巢前要思考的4大問題

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裸辭後食回頭草？網民：衰硬。

裸辭後食回頭草？網民：衰硬。

現今不少人面對工作上的不公平待遇、人工過低、長期OT、欠缺晉升空間或人際關係不如意等，都會決然裸辭，然而職場競爭激烈、加上近年市道不景，打工仔輾轉尋尋覓覓一輪後才感到後悔，想「返兜」舊公司，但又擔心無面，究竟是「好馬不吃回頭草」，抑或是「好草不怕回頭吃」？ 

文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台JobsDB提供

近日就有網民於討論區發文，稱自己裸辭完兼玩了兩個月，正考慮是否要「吃回頭草」。樓主指自己是舊公司的老臣子，辭職時公司曾表示不介意他休息完再「歸隊」，但人工照舊(低於市埸7至8千)。樓主聽聞舊公司已將其工作交由其他同事接手，但就未有聘請或升遷任何人填補空缺，令他覺得或許可以重投舊公司懷抱，卻擔心前下屬對他的看法：「會唔會覺得我返嚟霸住個位令佢冇得升，定有我係度lead住做嘢輕鬆啲冇咁大壓力」，故希望網民可以提供意見，為他指點迷津。 

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不過大部分網民都不太贊成樓主「吃回頭草」： 

「衰硬咪制」 

「回頭草食前要三思」 

「出面仲有無路數先？真係要有心理準備比人玩」 

「準備簽賣身契」 

「人工咁低喺出面搵吧啦」 

「返去做咪即係你垃圾，廢，出面撈唔掂，係值咁多甚至更少」 

「無著數返去做乜」 

「升職加人工求你返去嘅就得，自己主動問舊公司請唔請人，賤過地底泥」 

近半千禧、Z世代：願意「食回頭草」 

雖然大部分網民都不鼓勵樓主重返舊公司，但原來「回巢」工作於職埸愈趨普遍及為人接受，某網站對約2,500名千禧及Z世代求職者進行調查，結果發現近半受訪者願意「吃回頭草」，他們表示如果後悔轉工的話，會嘗試重回原有工作。 

事實上，也有不少大公司或外資公司都歡迎離職員工回歸，對企業而言也有好處：一來因聘請新人替補，需要時間熟習，而前員工有一定經驗，無需花太多時間磨合，便能快速上手，可節省培訓成本；二來可突顯開放、包容的公司文化，原有同事亦較能接受舊同事「吃回頭草」。 

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打工仔「食回頭草」前需考慮？ 

「回頭草」可不能隨便亂吃，必需考慮清楚以下問題： 

問題一：點解當初想要辭職 

重回舊公司前，必需想清楚當初是甚麼原因令你非走不可？亦要留意，舊公司的這些問題得到解決了嗎？如果涉及公司結構性問題，除非換老闆，或改組公司管理層，否則改變不大，而過去的問題亦會持續出現，令你遲早想再離開！所以要不你自己改變，能夠接受過去所面對的一切不滿，要不就別浪費彼此時間再嘗試啦。 

問題二回巢後，工作前景如何？有冇進升空間 

打工仔求職時，應將目光放遠，衡量工作的長遠發展及前景，而非着重眼前的短期好處，例如舊公司加薪請你重返昔日崗位，雖然人工可能有所調整，但工作性質不變，繼續做一成不變的工作，無助職涯發展，所以除非人工十分優厚，否則不建議打工仔純粹為錢而「吃回頭草」！ 

比起高薪，一份工作帶來的成長機會、工作的意義性等，亦能提高你的工作滿意度，所以除了「向錢看」，更要「向前看」，另覓更多學習機會的新工，獲得更多新技能，進步空間較大，有助將來晉升及加薪，以賺取更大的回報。 

尤其樓主的情況，既然有一定經驗，而舊公司又沒提出過人條件，薪酬待遇甚至差於市埸，何不跳出comfort zone，尋找更好的機會？

問題三選擇回巢是否諗住「騎牛搵馬」 

下決定前，必需認清自己的真實想法，為何打算「吃回頭草」？是真心想留在舊公司，抑或是現時沒有更好的選擇，只想填補工作空窗期，甚至新工做得不如意，所以想回到舊公司「騎牛搵馬」，然後又快速辭職？當舊公司是「水泡」，只會形成惡性循環，亦有損個人形象，令人覺得你不認真、很Jumpy，影響職埸發展。 

問題四邊個掌握回巢嘅主導權 

吃不吃「回頭草」也需考慮由誰主導，如獲前上司或老闆力邀「回巢」，開出的條件自然較好，決定權也在你手中，不妨考慮一下；但若是自薦「搲撈」或重新申請舊職位，可能自降身價，或出現網民所指的尷尬情況，而且舊公司亦未必需要或接受你回去，以樓主情況為例，舊公司早已將他的工作分配好給其他同事，或許是現有人手已足夠應付工作量，才一直沒有填補職缺。 

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「食回頭草」的3大成功關鍵 ！ 

「個個都想食回頭草，唔通個個都食到？」要成功重返舊公司，都要視乎你是否符合以下的基本條件：

1. 工作表現良好 

要令老闆挽留，自然需要有良好的工作表現，日常盡責、認真、按時、有質量地完成工作；即使辭職，也要有交帶，提前做好交接工作，讓人覺得你是有能力、值得信賴的好員工，公司的大門才願意再次為你打開。 

2. 與舊公司維持好關係

一旦與舊公司鬧僵關係，便沒回頭路，正所謂「凡事留一線，日後好相見」，就算辭職，也難保日後有共事機會，所以應與舊公司、同事等維持友好關係，與相熟的現職同事保持聯絡，即使沒有「回巢」打算，也可成為你寶貴的人脈資源。 

 而樓主若沒與前下屬鬧翻，則無需太擔心他們的看法，反而應着重調整重返公司的心態，宜放低姿態從新開始，保持開放學習的態度，展示誠意，才能收獲同事的好感。 

3. 供求匹配

歸根究底，求職是一埸職缺與人手的大型配對過程，就算你能力多高、與舊公司關係有多好，只要雙方的需求不匹配，也難以促成一段僱傭關係，所以想「吃回頭草」，也要確保自己是舊公司正在尋找那位「對的人」。 

 各位打工仔，不論是否「吃回頭草」，最重要的是認清自己的價值、追求的目標，才能更好地把握每次機會。  

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