西九家FUN藝術節3月開鑼 近100場合家歡藝術節目 默劇/雜技/戶外大型藝術裝置 一半免費任睇

又一藝術盛事載譽歸來！第2屆「西九家FUN藝術節」將於3月西九文化區開鑼，為期6星期的藝術節將為訪客帶來近100場精彩活動。香港、澳洲及比利時等多個得獎藝術家及藝術單位策劃一連串節目，當中包括全球首展、全新大型戶外藝術裝置《輪居》。藝術節亦設有近50場免費藝術節目，讓不同人士感受藝術的樂趣。

18藝術家成「 輪居 」 藝術節將於3月21日至4月27日期間舉行，6星期內呈獻多個精彩節目。矚目作品必屬由美國藝術家Alex Schweder和Ward Shelley策劃的全新大型戶外藝術裝置《輪居》(Pollinator)。18個本地表演及視覺藝術家，將輪流進駐以巨輪組成的裝置，並佔領巨輪內的「小舍」。期間，藝術家會互相交流及創作，觀眾有機會看到他們的創作過程，更可在指定時間欣賞展演，與他們互動。

西九家 FUN 藝術節 2025：Alex Schweder 及 Ward Shelley《輪居》

默劇表演《抱泡》同樣不容錯過。國際知名加拿大劇團CORPUS於4月11至13日、18至 21日在於藝術公園海濱西草坪演出。劇團藝術總監David Danzon透過默劇、舞蹈、文字和繪畫，探討人際之間的連結、獨處和想像的力量之中的微妙關係。《抱泡》曾在法國及加拿大演出，廣受觀眾好評。《動物嘉年華》(Carnival of the Animals)是澳洲雜技團Circa的拿手好戲，團隊以法國作曲家聖桑(Camille Saint-Saëns)的經典組曲《動物嘉年華》為靈感，加入新編音樂及多媒體大型投影等元素，重新演繹作品。雜技藝人重現動物栩栩如生的形態，帶領觀眾進入動物王國。

近 50 場免費節目 近50場免費藝術體驗同期上演，亮點節目包括以香港仔水上人的口述歷史為靈感，編成結合當代舞蹈、音樂、聲音裝置及文字的沉浸式互動劇場《水的迴聲》。多個本地藝術團體將於4月18至21日下午在藝術公園海濱草坪，上演舞蹈、無伴奏互動合唱及雜耍等20多場快閃演出。