西九文化區餐廳｜復刻張大千60年前菜單 西九M+CVIEW華重現大千宴

CVIEW華位於藝術文化薈萃的西九M+大樓的中餐館，創辦人於香港蘇富比拍賣會上，購入一幅潑墨山水畫大師張大千六十年代在家中請客時親筆寫的菜單；其後更聯絡到張大千的家屬，獲得當時家宴的食譜，決定將六十年前的張大千家宴重現，與大廚林衛昌師傅一同深索張大千的大千世界，以「大千宴」的嶄新形式重現眼前。

張大千手寫的一張家宴菜單以40萬3千元成交

張大千的飲食之道 潑墨山水畫大師張大千(1899-1983)，四川內江人。這位中國藝術家地位崇高，除了藝術，張大千更是一位美食家，深諳煮食之道，他曾說：「以藝事而論，我善烹調，更在畫藝之上。」張學良、徐悲鴻、方召麐、郎手靜山等，都是張大千的家宴的座上客。 CVIEW華是香港絕無僅有坐擁270度海景的中餐館，環抱維多利亞港、大嶼山及青馬橋美景，室內設計更找來設計師陳幼堅操刀，融合美饌、美景與藝術的獨特體驗。

前菜六一絲：鮮辣火腿豆乾、鹽鮮蟲草花、紅油鮑魚凍、椒麻萵筍、鹹香韭黃金針菇、甜酸茭白卷，相當精緻六小碟，包含四川人對味道的追求，甜酸辣麻鹹，瞬間將味蕾打開，很好的開場白。 脆皮遼參：大千宴的主打菜式，創作靈感來自張大千的名畫，以關東遼參入饌，釀入鮮蝦膠，遼參以高湯煨煮再脆炸，形態上極具氣勢，入口脆、爽、彈之餘，底層的山椒醬更是畫龍點睛，提供香辣的味覺層次，呼應了張大千四川內江人熱辣的地方色彩。 蟹肉竹笙翅：有別於一般湯汁濃稠的魚翅，以清雞湯熬煮，結合蟹肉絲、竹笙絲、青瓜絲、魚翅的鮮甜，爽口清新。 熏子雞：煙熏的雞肉卷，另一款精緻菜式，煙熏香氣濃烈，配以嫩滑雞肉卷，底部蠶豆蓉與上層的炸雞髀菇絲，口感層次配搭見心思。 大千宴其餘菜式包括：雞油酒釀蒸白雪魚、乾燒蝦、松露菌湯和牛肉筍、酸辣魔芋竹生卷及甜品凍燕窩露配艾餅