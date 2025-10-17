熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-10-17 14:00:00

西九龍D2 Place大公館 十周年新菜單展現粵菜無限可能

分享：
西九龍D2 Place大公館 十周年新菜單展現粵菜無限可能

西九龍D2 Place大公館 十周年新菜單展現粵菜無限可能

位於西九龍D2 Place一期的大公館，以提供高質素的粵菜聞名，並以精緻的烹飪手法和創新理念深受食客喜愛。今年為慶祝成立十周年，餐廳行政總廚陳偉庭師傅推出全新菜單，將傳統與現代烹調技術完美結合，展現極致廚藝。
十周年菜單中，每道菜均以精緻手法呈現。前菜如榮獲HOFEX銀獎的「柑橘蟹肉石榴球」，以清新的柑橘蓉與鮮拆蟹肉帶來獨特口感；「鵝膶燒釀乳鴿髀」外酥內嫩，滿足肉食愛好者的味蕾。主菜「珍珠鳳脂花雕龍蝦球」運用分子料理技術，結合花雕雞油醬，層次豐富；創意素菜「發酵番茄醬拌年輪」以年輪形狀象徵十年歷程，寓意深遠。此外，「黑糖龍井茶熏慢煮雞」鮮雞經去骨處理製成雞卷，以滷水慢煮後用龍井茶葉和沖繩黑糖煙熏，香氣四溢。「鴛鴦脆蔥黑毛豬叉燒拌手工麵  」這道單點港式蔥油拌麵，將京蔥和乾蔥炸香後拌入手工麵中，風味獨特。甜品「雪燕開心果露燉牛乳」以近期廣受歡迎的開心果醬為基底，搭配日本3.6牛乳與蛋白，透過低溫燉煮技術精心製作而成。「珍珠九年百合」，以九年百合製成的慕絲清香細膩。

adblk5
柑橘蟹肉石榴球,鵝潤燒釀乳鴿髀,金杯杭椒松花蛋 珍珠鳳脂花雕龍蝦球 黑糖龍井茶燻慢煮雞 發酵蕃茄醬拌年輪 鴛鴦脆蔥黑毛豬叉燒拌手工麵 松茸文絲豆腐羹 燕開心果露燉牛乳 珍珠九年百合 大公館

大公館十周年菜單每位$938 (四位起，5位以上優惠價每位$888) 

大公館

九龍荔枝角長義街9號D2 PLACE ONE 10樓A

2743-8055
www.greaterchinaclub.com

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News