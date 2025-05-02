西沙「GO PARK Aqua」開幕！ 佔地13萬平方呎 必玩水上活動/遠足導賞團/踩單車

現時玩水上活動又新增一個好去處了！距離西沙GO PARK僅6分鐘步程的「GO PARK Aqua」近日正式開幕，中心提供多個專業水上運動課程及全年齡人寵適玩的體驗，當中包括獨木舟及直立板課程、單車漫遊及生態導賞團。記者親身參與 GO PARK Aqua舉辦的「深涌客家滋味行」遠足導賞團及飄浮花樽工作坊，即睇下文了解更多！

位於西貢及馬鞍山交界的西沙GO PARK以其背山面海的優勢，成為香港運動愛好者的熱門話題。近日，毗鄰西沙GO PARK的「GO PARK Aqua」水上活動中心正式開幕。中心聯同藍天體育會合作，所有水上活動有專業教練全程指導，並且提供一系列水上活動課程及體驗，當中包括獨木舟、直立板、新興的滑浪風翼 (Wingfoil) 以及龍舟等，適合不同年齡人士及寵物參與。參與者可按照個人興趣，選擇參與各種探索之旅，例如紅樹林獨木舟生態探索或親子獨木舟淨灘活動，欣賞西沙優美景色。

除了水上運動外，GO PARK Aqua同樣設有不同生態遠足導賞團，有專業導遊帶領觀賞香港壯麗的風光，遠離城市煩囂。記者率先體驗「深涌客家滋味行」，由 GO PARK Aqua出發，坐約5分鐘船程到西沙對岸的深涌感受大自然的寧靜。下船後，步行約10分鐘即到首站打卡點「天主堂」。根據導遊介紹，教堂由天主教信徒建立，至今已有過百年歷史。教堂近年經義工修葺，成為訪客眼前設計簡約莊重的形象。從教堂附近的魚塘群及大草地，是石屎森林中難得一見的景象。導賞團附設客家傳統美食宴，參與者可一邊品嚐客家美食，一邊欣賞開闊的鄉村景色，享受片刻的平和。

其他路線如「地質瑰寶：荔枝莊導賞團」將帶領訪客觀賞1.4億年前形成的火山岩柱群及二戰時期的歷史遺跡等；而「馬鞍山昂平高原之旅」則可俯瞰西貢半島全景的壯麗視野，沉浸在壯闊的山海美景之中。如果對踩單車較大興趣的訪客，亦可參與單車導賞團，踩單車漫遊馬鞍山、沙田、大埔等地。

多種打卡裝置及活動

GO PARK Aqua於海岸線設置各種打卡裝置及活動，盡情享受悠閒時光。裝置藝術《流影光環》、巨型相框及GO PARK Aqua字母櫈等地標設施滿足熱愛打卡的訪客！多用途海景平台不時舉辦樂活工作坊，包括頌缽陰瑜伽、親子瑜伽、養生茶道等。記者親身體驗飄浮花樽工作坊，先將各種永生花塞入透明玻璃瓶中，再加入專用油，欣賞永生花於瓶中浮游的美麗狀態。