西沙GO PARK即將開幕！ 免費4萬呎兒童室內外遊樂區+3千呎寵物公園

2025年焦點項目西沙GO PARK即將開幕，商場集合運動及娛樂體驗於一身。矚目的逾4萬呎遊樂場陸續於1月開放，3大遊樂場設有10條不同高度滑梯、攀爬架及繩網等，讓小朋友盡情放鬆。寵物公園提供5項寵物設施，包括霧化隧道，屬坊間少見。
免費兒童遊樂場及寵物公園
西沙GO PARK近日公布場內矚目設施，當中包括佔地超過4萬呎的三大兒童遊樂場。遊樂場分為3部分：歷奇天地、兒童遊樂場及晴空公園，將陸續於1月內開放公眾免費使用。歷奇天地以森林歷奇為主題，設有7條滑梯，其中一條5.4米高的長滑梯絕對是喜歡刺激人士首選設施。
歷奇天地亦有各種遊樂設施適合不同年齡的小朋友，包括親子鞦韆、多感官體驗遊玩設施、噴水裝置、滑梯及攀爬架等。2樓的兒童遊樂場則適合年齡較小的兒童，場內以超可愛小熊為題，家長及小朋友可一邊飽覽無敵大海景，一邊玩免費提供滑梯及繩網。
同樣位於2樓的晴空公園同樣不能錯過！訪客可登上觀景台俯瞰整個西沙GO PARK園區及西沙的大自然美景，然後滑下5.5米高的長滑梯。位於晴空公園旁邊的寵物公園最適合一眾毛孩及主人，5組不同寵物設施如霧化隧道，隧道內會噴出霧氣，毛孩們能在清涼的霧氣嬉戲，是其他寵物公園較少見的設備。公園內多個打卡位如Glamping露營主題打卡設施「Chill Fun帳篷」及「Chill級露營車」，讓主人記錄毛孩可愛一刻。另外，西沙GO PARK提供多個給毛孩跑跳放電的障礙物跳台、斜坡滑梯及隧道。
豐富運動娛樂體驗
西沙GO PARK除了提供一系列兒童及寵物設施外，亦有豐富娛樂及運動體驗。前香港游泳隊代表、藝人方力申創立的香港游泳學校首次進駐新界，設立學校首個全天候室內遊泳池。美國冒險樂園特設以運動為主題的分店，佔地近5000呎。致力推廣單車運動的Cyclone Cycling於西沙GO PARK開始全港首個據點，出售各款頂級品牌的單車及提供單車租借服務，讓訪客能透過踏單車享受西沙美景。
西沙GO PARK
地址：新界西沙海映路9號
公共交通配套：港鐵大學站或烏溪沙站 <->西沙GO PARK
九巴287
城巴582
小巴807K
城巴581
小巴807K
自駕：西沙GO PARK設有停車場，方便駕車人士。
由港鐵烏溪沙站出發，駕車只需5分鐘；
由港鐵大學站出發，駕車只需9分鐘。