西沙GO PARK開幕！佔地130萬呎 融合運動及休閒 送過千份開幕禮/免費運動體驗

佔地130萬呎的西沙GO PARK經已開幕，記者日前親身直擊開幕日。西沙GO PARK 集合運動、休閒及餐飲於一身，當中包括佔地超過4萬呎的兒童遊樂區及3千呎的寵物公園。另提供100萬呎的戶外運動公園「GO PARK Sports」，指定時間內更加提供免費運動試堂。由1月25日至28日，西沙GO PARK推出5大活動，送出個千份開幕禮。

西沙GO PARK主要分為3大區域，分別是商場、兒童及寵物遊樂區，以及戶外運動公園「GO PARK Sports」。新春即將來臨，商場特意聯同香港本地植物藝術創作團隊BOTANIC UNION及香氛品牌BeCandle打造全港最大5米高的Awesome Blossom心形桃花樹，記者走在桃花樹附近已經嗅到一陣陣香氣，讓人感覺放鬆。顧客只要於場內消費滿HKD100，即可獲「桃花祈願風鈴」，將新年願望寫在風鈴上，在掛在桃花樹上，桃花樹即化身為許願樹，為各位祈求心想事成。韓國人氣流行藝術家Jibin Im獨家為西沙GO PARK設計4大巨型Bearballoon，6米高的Bearballoon分佈在公園不同角落，不妨與朋友一同尋找。商場推出4款不同 Bearballoon布袋，消費滿HKD400即送開幕限定布袋1個。

為了慶祝開幕日，西沙GO PARK將於1月25日至28日，舉辦「GO慶」嘉年華。屆時公園設置不同攤位遊戲及打卡送禮活動。只要完成指定動作，即可獲得獨家Bearballoon 氣球、開幕特別版棉花糖或限定 Bearballoon 香薰牌。場內商戶均設有不同優惠活動吸引顧客。

西沙 GO PARK ｜豐富新春節目

新年期間，商場推出一系列節目，當中包括「GO Pop! 音樂盛宴」邀請多位人氣歌手如Jeffrey魏浚笙、Lolly Talk及VIVA等歌手將到場表演，另外更有不同新年限定工作坊及市集。

西沙 GO PARK ｜免費體驗國際級體育場地/運動課程

西沙GO PARK另一矚目焦點GO PARK Sports設有多種國際級專業資格的體育設施，例如棍網球場及匹克球場等，並且提供不同運動課程，適合一家大小與專業的運動參與者。1月至3月期間，GO PARK Sports 將提供免費運動試堂，參加者可體驗西沙GO PARK豐富運動課程及設施。

提供直立板等水上活動的GO PARK AQUA將於今年開放，屆時水上運動熱愛者又多一個好去處！