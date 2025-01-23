西沙GO PARK開幕！ 免費4萬呎兒童室外遊樂場+3千呎寵物公園

免費兒童遊樂場及寵物公園

西沙GO PARK近日公布場內矚目設施，當中包括佔地超過4萬呎的三大兒童遊樂場。遊樂場分為3部分：歷奇天地、兒童遊樂場及晴空公園，將陸續於1月內開放公眾免費使用。歷奇天地以森林歷奇為主題，設有7條滑梯，其中一條5.4米高的長滑梯絕對是喜歡刺激人士首選設施。

歷奇天地亦有各種遊樂設施適合不同年齡的小朋友，包括親子鞦韆、多感官體驗遊玩設施、噴水裝置、滑梯及攀爬架等。2樓的兒童遊樂場則適合年齡較小的兒童，場內以超可愛小熊為題，家長及小朋友可一邊飽覽無敵大海景，一邊玩免費提供滑梯及繩網。

位於2樓的晴空公園同樣不能錯過！訪客可登上觀景台俯瞰整個西沙GO PARK園區及西沙的大自然美景，然後滑下5.5米高的長滑梯。位於晴空公園旁邊的寵物公園最適合一眾毛孩及主人，5組不同寵物設施如霧化隧道，隧道內會噴出霧氣，毛孩們能在清涼的霧氣嬉戲，是其他寵物公園較少見的設備。公園內多個打卡位如Glamping露營主題打卡設施「Chill Fun帳篷」及「Chill級露營車」，讓主人記錄毛孩可愛一刻。另外，西沙GO PARK提供多個給毛孩跑跳放電的障礙物跳台、斜坡滑梯及隧道。