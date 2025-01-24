西沙GO PARK｜盤點100萬呎運動場 欖球場/高爾夫球場/棍網球場 附優惠及交通詳情

西沙GO PARK早前已經開幕，運動場佔地100萬呎，設有多個不同國際級運動場地，當中包括新興運動場地板網球場及匹克球場開放公眾使用，成為運動熱愛者的新去處。西沙GO PARK同時推出不同優惠，包括免費試堂及早鳥優惠。

單車徑 / 跑步徑屬多用途場地，與香港單車中心 / 樂家跑會合作設置，全長共1.5公里，闊最少6米。設施足以支援專業單車公路繞圈賽以及結合單車和跑步的陸上兩項鐵人比賽。

西沙GO PARK分為3部分：商場、兒童遊樂場及佔地100萬呎的運動場「GO PARK Sports」。 GO PARK Sports提供十多種專業運動場地，並開放公眾使用。市民只要下載手機應用程式「GO PARK Sports」或於網頁即可瀏覽課程及租用場地。

足球場 / 欖球場

11人人造草地足球場，同時可作2個7人足球場之用。場地底下鋪設了緩衝護墊，因此亦可作欖球場地。

高爾夫球練習場

全港唯一於每一條球道具備Trackman 雷達科技的公眾高爾夫球練習場，球道多達77條，用家可實時以電話查看擊球數據及線上進行十八洞模擬比賽。練習場旁更設有佔地2萬5千呎的仿真草短桿練習區，包括練習果嶺、切杆區及多個沙坑，支援全方位訓練。