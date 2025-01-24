西沙GO PARK｜盤點100萬呎運動場 欖球場/高爾夫球場/棍網球場 附優惠及交通詳情

西沙GO PARK早前已經開幕，運動場佔地100萬呎，設有多個不同國際級運動場地，當中包括新興運動場地板網球場及匹克球場開放公眾使用，成為運動熱愛者的新去處。西沙GO PARK同時推出不同優惠，包括免費試堂及早鳥優惠。
西沙GO PARK｜百萬呎運動場
西沙GO PARK分為3部分：商場、兒童遊樂場及佔地100萬呎的運動場「GO PARK Sports」。 GO PARK Sports提供十多種專業運動場地，並開放公眾使用。市民只要下載手機應用程式「GO PARK Sports」或於網頁即可瀏覽課程及租用場地。
三人籃球場
籃球場與林書豪李群籃球聯盟(香港)合作，設3個3人籃球場。面積大小約為標準籃球場的半場（1,753 平方呎）。
單車徑 / 跑步徑
單車徑 / 跑步徑屬多用途場地，與香港單車中心 / 樂家跑會合作設置，全長共1.5公里，闊最少6米。設施足以支援專業單車公路繞圈賽以及結合單車和跑步的陸上兩項鐵人比賽。
足球場 / 欖球場
11人人造草地足球場，同時可作2個7人足球場之用。場地底下鋪設了緩衝護墊，因此亦可作欖球場地。
高爾夫球練習場
全港唯一於每一條球道具備Trackman 雷達科技的公眾高爾夫球練習場，球道多達77條，用家可實時以電話查看擊球數據及線上進行十八洞模擬比賽。練習場旁更設有佔地2萬5千呎的仿真草短桿練習區，包括練習果嶺、切杆區及多個沙坑，支援全方位訓練。
棍網球場
全港首個棍網球專用場地，採用奧運形式6人賽場地規格。
板網球場
5個板網球場，由玻璃牆和金屬欄杆包圍。
匹克球場
全港唯一專為匹克球而設的球場。
滾軸溜冰場
滾軸溜冰場面積約為5千平方尺。除了適合滾軸溜冰，亦適合練習平衡車。
網球場
符合「國際網球聯合會規定的比賽場地」 (ITF Standard) 標準的硬地網球場。
籃球場
標準5人籃球場，同時可作3個匹克球場之用。
西沙GO PARK｜4大優惠詳情
- 免費運動試堂：在1月至3月期間，GO PARK Sports提供免費運動試堂。有興趣人士可提前在 GO PARK Sports 手機應用程式中「預約活動」。
- 早鳥應用程式註冊獎勵：由即日起至3月31日，首5,000名成功註冊應用程式的用戶，每人可獲得5張港幣20元的電子優惠券。優惠券可用於租用設施或參加課程。
- 2至3月常規課程促銷代碼折扣：即日起至3月31日，憑推廣代碼「GOPARK2025」預訂指定常規課程，即可享受8折優惠。
- 常規課程推薦獎勵計劃：即日起至3月31日，推薦朋友一起參加同一常規團體課程完成登記，推薦人將獲得港幣100元的優惠券，而被推薦人則可獲得港幣50元的優惠券。