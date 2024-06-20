西營盤美食｜西營盤8000呎隱世西餐廳 Melody 推岀限定威靈頓牛柳優惠套餐

西營盤8000呎隱世西餐廳 Melody推岀限定週三威靈頓牛柳優惠套餐，只需港幣$888（二人份/另加10%服務費），包括精心製作的威靈頓牛柳、豐盛的配菜和一瓶精選紅酒。

西營盤美食｜由 主廚 Jamie Draper親自操刀 來自倫敦的前Mr Wolf的行政總廚Jamie Draper，被譽為「威靈頓牛柳巫師」，現逢星期三將親自為客人呈獻完美控制火候的的粉嫩威靈頓牛柳，酥脆的酥皮包裹著香菇等餡料，濃香惹味的風味令人難以抗拒。除了這道經典主菜，客人還能享用一瓶精選紅酒，以及令人垂涎欲滴的配菜—瀑布芝士薯蓉、新鮮的香煎蘆筍，伴以牛骨髓熬製的波爾多醬汁，讓人垂涎欲滴。

西營盤美食｜8000呎玩味空間 不要看Melody - House of Food & Music門面細細，個其實內藏8000呎的玩味空間！餐廳分為五個獨立空間，分別名為廚房（Kitchen）、用餐室（Dining Room）、音樂室（Music Room）、酒吧休息室（Bar Lounge）和花園室 （Garden Room），還會定期舉辦不同音樂活動。

西營盤美食｜Josper燒烤爐 事關主廚Jamie要求十分高，連燒烤爐也要用西班牙著名Josper燒烤爐。爐温最高可達500度，不單可保留食材原味，肉質還可做到外脆內軟保留肉汁，更帶炭火香味，所以Melody出品的牛扒絕對值得一試！