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生活
2024-06-20 14:00:00

西營盤美食｜西營盤8000呎隱世西餐廳 Melody 推岀限定威靈頓牛柳優惠套餐

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西營盤美食｜西營盤8000呎隱世西餐廳 Melody 推岀限定威靈頓牛柳優惠套餐

西營盤美食｜西營盤8000呎隱世西餐廳 Melody 推岀限定威靈頓牛柳優惠套餐

西營盤8000呎隱世西餐廳 Melody推岀限定週三威靈頓牛柳優惠套餐，只需港幣$888（二人份/另加10%服務費），包括精心製作的威靈頓牛柳、豐盛的配菜和一瓶精選紅酒。 

Melody推岀限定週三威靈頓牛柳優惠套餐，只需港幣$888（二人份/另加10%服務費），包括精心製作的威靈頓牛柳、豐盛的配菜和一瓶精選紅酒。

Melody推岀限定週三威靈頓牛柳優惠套餐，只需港幣$888（二人份/另加10%服務費），包括精心製作的威靈頓牛柳、豐盛的配菜和一瓶精選紅酒。

西營盤美食｜由主廚Jamie Draper親自操刀

來自倫敦的前Mr Wolf的行政總廚Jamie Draper，被譽為「威靈頓牛柳巫師」，現逢星期三將親自為客人呈獻完美控制火候的的粉嫩威靈頓牛柳，酥脆的酥皮包裹著香菇等餡料，濃香惹味的風味令人難以抗拒。除了這道經典主菜，客人還能享用一瓶精選紅酒，以及令人垂涎欲滴的配菜瀑布芝士薯蓉、新鮮的香煎蘆筍，伴以牛骨髓熬製的波爾多醬汁，讓人垂涎欲滴。

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除了這道經典主菜，客人還能享用一瓶精選紅酒。 配菜—瀑布芝士薯蓉、新鮮的香煎蘆筍，伴以牛骨髓熬製的波爾多醬汁，讓人垂涎欲滴。 來自倫敦的前Mr Wolf的行政總廚Jamie Draper，被譽為「威靈頓牛柳巫師」，現逢星期三將親自為客人呈獻完美控制火候的的粉嫩威靈頓牛柳，酥脆的酥皮包裹著香菇等餡料，濃香惹味的風味令人難以抗拒。

西營盤美食｜8000呎玩味空間

不要看Melody - House of Food & Music門面細細，個其實內藏8000呎的玩味空間！餐廳分為五個獨立空間，分別名為廚房（Kitchen）、用餐室（Dining Room）、音樂室（Music Room）、酒吧休息室（Bar Lounge）和花園室 （Garden Room），還會定期舉辦不同音樂活動。

酒吧休息室（Bar Lounge）中收藏各類音樂，喇叭更是價值逾HK$2,000,000的Klipsch音響，讓你享受真正音樂的最佳聽覺體驗。 Melody的音樂總監Johnny Hiller珍藏近萬隻黑膠唱碟。 音樂室（Music Room）每星期設不同音樂節目。 酒吧休息區：同朋友chill住聽live music。 用餐室：設計舒適摩登，打卡一流。

西營盤美食｜Josper燒烤爐

事關主廚Jamie要求十分高，連燒烤爐也要用西班牙著名Josper燒烤爐。爐温最高可達500度，不單可保留食材原味，肉質還可做到外脆內軟保留肉汁，更帶炭火香味，所以Melody出品的牛扒絕對值得一試！

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西班牙Josper燒烤爐最高可達500度，不單可保留食材原味，肉質還可做到外脆內軟保留肉汁，更帶炭火香味，所以Melody出品的牛扒絕對值得一試！

西營盤美食｜詳細資料

Melody - House of Food & Music

  • 地址：西環西營盤第三街 100 號地舖

  • 營業時間：星期一 休息、星期二至五 上午 11 時至凌晨 1 時、星期六 上午 11 時至深夜、星期日 中午 12 時至下午 6 時
  • 電話：（852）9593 8110
     
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