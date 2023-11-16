西班牙人氣手工糖PAPABUBBLE甜蜜登陸荃灣 打造聖誕奇妙糖果之旅 特設浪漫飄雪燈光匯演

▲由即日起至2024年1月7日，荃灣如心廣場聯乘PAPABUBBLE，舉行「Christmas Candy Wonderland聖誕奇妙糖果之旅」活動。

西班牙手工糖品牌PAPABUBBLE被譽為可以吃的藝術品，令人愉悅的多種創意糖果，成功俘虜一眾粉絲！今個聖誕，荃灣如心廣場由11月17日至1月7日首度聯乘PAPABUBBLE，舉行「Christmas Candy Wonderland聖誕奇妙糖果之旅」主題活動，為市民送上一場五感沉浸式玩樂體驗！同場特別加映荃灣首個戶外浪漫飄雪燈光匯演，為大家留下甜蜜回憶！ 奇妙糖果之旅星級行程推介 2大少女系粉紅打卡位 聖誕節當然不少得聖誕樹！7米高的少女系粉紅炫亮聖誕樹，各位可以近距離欣賞掛滿閃亮手工糖果裝飾的聖誕樹，配上荃灣區內首個戶外飄雪光影匯演，在浪漫滿瀉的燈光效果及音樂伴奏，加上隨風轉動的粉金螺旋槳飛艇，甜蜜浪漫氣氛滿溢！

至於商場內，特有4.5米高的香甜糖果屋，整個糖果屋及兩旁的聖誕樹均佈滿了色彩艷麗的手工糖果，少女系粉色色調的糖果屋配上璀璨炫亮的燈光效果，在現場更可聞到陣陣糖果香甜味，抬頭一看七彩螺旋槳飛艇更會於悠揚的糖果樂園音樂聲中轉動，讓大家體驗這個與眾不同的冬日糖果之旅。大家於糖果屋遊玩時更可與薑餅人近距離打卡合照，又或坐於聖誕老人的神奇雪橇，盡情探索每個場景！

同場加映拉糖表演及糖果派對巡遊 聖誕老人現身大派聖誕祝福 以往大家只可以在PAPABUBBLE店內，看到店員現場製作糖果過程，不過在活動期間，大家可於商場內欣賞由糖果大師即席表演由拉糖以至製成的整個過程，大家可一邊欣賞一邊感受糖果的香甜味，同時學習製作手工糖果！