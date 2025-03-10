西班牙米芝蓮食府Amelia $788食足4.5小時！免費追加A5和牛/油封鴨/龍蝦/鮑魚 再送外賣龍蝦湯

尖沙咀海港城內的Amelia Hong Kong 是著名西班牙米芝蓮星級餐廳 Amelia by Paulo Airaudo 的首間海外分店，餐廳最近推出全新「無限時用餐時間 即叫即整 Deluxe 6-course Set Menu」，除了六道高質美食，另可追加 ROUGIÉ 牌法國油封鴨、秘製足料龍蝦湯、A5 鹿兒島和牛西冷等共37道菜式。每位客人更可「先食後拎」 ，享用完美食後獨家免費獲贈價值$128的「米芝蓮級龍蝦湯」，將美味帶回家！

Amelia Hong Kong全新推出的「無限時用餐時間 即叫即整 Deluxe 6-course Set Menu」，包羅多款優質時令肉類及海鮮類選擇，客人可先點選定 6 道心水菜式，包括前菜、湯品、沙律、海鮮主菜、肉類主菜及甜品各一款。享用完成後更可以免費再次追加添食共 37 道高質菜式，當中有著名法國品牌 ROUGIÉ 油封鴨、Chef Paulo 秘製龍蝦湯、A5 鹿兒島和牛小排、A4 鹿兒島和牛煎扒、炭烤鹿肉、炭烤四頭野生鮑魚、炭烤西班牙八爪魚、西班牙烤乳豬、香煎鵝肝、意式油甘魚生魚片配魚子醬及 Chef Paulo 秘製巴斯克芝士蛋糕等，每道菜式都是即叫即整，水準極高！

餐廳另設有「Premium Set Menu」(每位$638) 一共有6道菜式，包括前菜、湯品、沙律、海鮮主菜、肉類主菜及甜品各一款，共 26 道高質菜式可供追加，菜單亦包括無限暢飲無酒精飲品。而「Basic Set Menu」(每位$498) 的菜單，一共有5道菜式，包括前菜、湯品、沙律、主菜及甜品各一款，另有15道高質菜式可供追加。

無限時用餐時間 即叫即整 Deluxe 6-course Set Menu

供應期限：星期一至日，晚市時段 From 17:30 - 22:00 (截單時間: 21:30)

每位$788(另設加一服務費)

Amelia Hong Kong

地址：香港尖沙咀海港城海運大廈 G/F OTG63 舖

訂座： (852) 3705 1983 / [email protected]

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