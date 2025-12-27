西班牙酒吧Qué Pasa除夕倒數DJ打碟派對 $3xx兩小時任飲西班牙酒

除夕夜不如來個西班牙式慶祝派對！大坑西班牙小食酒吧Qué Pasa現場將會有DJ打碟，提供兩款暢飲套餐，兩小時內無限暢飲西班牙酒品；西班牙小食更會供應至午夜，相約一班好友來倒數迎新年吧！

任飲Sangria+香檳+紅酒 除夕倒數派對將於12月31日晚上10時起開始舉行，當晚推出兩款專為派對而設的暢飲套餐，其中一款每位$398 ，兩小時內無限暢飲西班牙氣泡酒、白酒及紅酒、啤酒、伏特加梳打、氈湯力，還有以氈酒、橙汁及 Cava調製的經典雞尾酒Agua de Valencia，以及多款汽水。

另一款每位$598兩小時升級版暢飲套餐，除了以上所有飲品之外，更包括Bernard Lonclas Blanc de Blancs香檳，以及三款西班牙特調Sangria，當中提供一款0%酒精版本。

Tapas供應至午夜 配合casual氣氛，單點Tapas小食餐單會供應至午夜，包括人氣炸丸子、烘烤三文治（Bikinis）、香蒜煮蝦小食等多款佐酒選擇。現場又有本地知名DJ及音樂製作人Miko Van Chong打碟，為大家獻上充滿節奏感的音樂。他擅長演繹deep house、nu-disco、流行混音、hip-hop 及 R&B 等多元曲風，當晚將融合大熱金曲及節慶歌單抄熱氣氛，掀引客人踏上舞池，帶動熱鬧歡愉氣氛，體驗西班牙風情的慶祝方式。

Qué Pasa 地址：大坑銅鑼灣道98號地舖

電話：WhatsApp 9169 0298

營業時間：

星期一至星期五上午11時30分至深夜

星期六及星期日上午11時至深夜 網上訂座