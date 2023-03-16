西環美食｜堅尼地城高質英國菜餐廳Shoreditch 熱辣辣牛骨髓批/地道血腸All Day Breakfast/得獎鴨肉

英國菜到底有甚麼吃？如果你還以為只有Fish And Chips的話，就太低估英國菜了！西環堅尼地城英國菜餐廳Shoreditch開業多年，最近推出全新Menu，完美將英國菜Upgrade，除此以外還有經典英式All Day Breakfast，在這個週末過一個英倫假日吧！

數量有限！超驚喜酥皮牛骨髓批

香港英國菜餐廳比起法國菜、西班牙菜或意大利菜都少，Shoreditch由英籍老闆開業，主打地道的英國菜，於堅尼地城已經開業8年，最近主廚Eddie Law決定為英國菜注入新元素，推出數款新菜式，「我之前跟老闆到過英國Shoreditch參考一下當地餐廳，發現當地已經不再只是Fish And Chips，無論是味道還是賣相都融入不少外國元素。」Eddie笑言，英國菜原本非常直接，單單擺碟已經精緻了不少。

英國菜其中一個很重要的美食就是批（Pie），因此這次新菜單其中一個招牌美食就是牛腱肉牛骨髓批，亦是整個新餐牌最驚喜的一道，「我先將牛腱肉、牛筋用紅酒浸過夜，然後炆煮4小時至軟腍，在客人需要時再即時塗上蛋漿烤焗。」這款牛腱肉牛骨髓批的亮點，絕對是中間站立得筆直的牛骨髓，「通常牛骨髓都是打橫烤，但如果打橫放就放不到在Pie上，加入牛骨髓是想增加油脂的香氣。」Eddie續說。

用湯匙戳破香脆的酥皮，入面傳來熱辣辣的牛肉香氣，一次過將酥皮與牛肉放進嘴巴裏，酥皮中香濃的牛油味與豐富的紅酒牛汁融為一體，這種簡樸的滋味讓你猶如到了農場中，享受農場主人最熱烈的歡迎晚宴。