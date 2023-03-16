西環美食｜堅尼地城高質英國菜餐廳Shoreditch 熱辣辣牛骨髓批/地道血腸All Day Breakfast/得獎鴨肉

英國菜到底有甚麼吃？如果你還以為只有Fish And Chips的話，就太低估英國菜了！西環堅尼地城英國菜餐廳Shoreditch開業多年，最近推出全新Menu，完美將英國菜Upgrade，除此以外還有經典英式All Day Breakfast，在這個週末過一個英倫假日吧！
數量有限！超驚喜酥皮牛骨髓批
香港英國菜餐廳比起法國菜、西班牙菜或意大利菜都少，Shoreditch由英籍老闆開業，主打地道的英國菜，於堅尼地城已經開業8年，最近主廚Eddie Law決定為英國菜注入新元素，推出數款新菜式，「我之前跟老闆到過英國Shoreditch參考一下當地餐廳，發現當地已經不再只是Fish And Chips，無論是味道還是賣相都融入不少外國元素。」Eddie笑言，英國菜原本非常直接，單單擺碟已經精緻了不少。
英國菜其中一個很重要的美食就是批（Pie），因此這次新菜單其中一個招牌美食就是牛腱肉牛骨髓批，亦是整個新餐牌最驚喜的一道，「我先將牛腱肉、牛筋用紅酒浸過夜，然後炆煮4小時至軟腍，在客人需要時再即時塗上蛋漿烤焗。」這款牛腱肉牛骨髓批的亮點，絕對是中間站立得筆直的牛骨髓，「通常牛骨髓都是打橫烤，但如果打橫放就放不到在Pie上，加入牛骨髓是想增加油脂的香氣。」Eddie續說。
用湯匙戳破香脆的酥皮，入面傳來熱辣辣的牛肉香氣，一次過將酥皮與牛肉放進嘴巴裏，酥皮中香濃的牛油味與豐富的紅酒牛汁融為一體，這種簡樸的滋味讓你猶如到了農場中，享受農場主人最熱烈的歡迎晚宴。
得獎鴨肉融入香港特色酸梅醬 食農村風珍珠大麥
想在西環芸芸西餐中取勝，餐廳多年來都不走花巧路線，而是靠食材跟配搭取勝，好像酥脆百里香番荽焗薩福克羊扒用上英國薩福克地區的羊隻，先用鹽跟檸檬水、乳酪浸6至7小時，口感鬆化得來又減輕羊的騷味，最後在面層舖上百里香跟番荽混合好的麵包糠，下層是較少見的珍珠大麥，比起單單的煎焗羊扒，在配搭上已經看得出相當有心思。
鴨腿就選用愛爾蘭莫納亨的得獎鴨肉Silver Hill，鴨肉固然美味，但一品嚐之下，第一時間竟被酸酸甜甜的醬汁所吸引，「平時中式燒鴨總是會配上一個酸梅醬，因此啟發我用柑橘（Mandarin）去製作醬汁。」Eddie介紹，鴨腿外皮烤得香脆，沾上柑橘醬更減輕當中的油膩感。
經典英國全日早餐必配血腸 雞牛羊鴨都有驚喜
但要說到最經典的英國菜，必定要數到All Day Breakfast，而Shoreditch的All Day Breakfast更加入一樣經典的英國美食—血腸（Black Pudding）。「製作血腸工序繁複，要花上一整天製作跟處理食材，我們血腸較特別之處是加入血粉。」Eddie介紹，他表示這種血粉再混合香料，香氣十足，亦是血腸味道的來源，味道複雜卻較傳統血腸易入口。
這次幾道菜式集合了雞、牛、羊跟鴨，沒有走時下大家追求的Fine Dining路線，而是用純粹的英式味道跟實在的技巧，讓大家的味蕾遊走英國農場，再加上親民價錢跟飽肚的份量，難怪能屹立不倒8年，戰勝無情的疫情。
Shoreditch
地址：西環堅尼地城吉席街18號
電話：2242 3777
營業時間：星期一至五：10:30am-11:00pm
星期六、日及公眾假期：09:00am-11:00pm
原文刊登於 Yahoo Food