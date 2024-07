周二優惠|買一送一手工酸種薄餅

每週二可享「買一送一手工酸種薄餅」優惠!Baked酸種薄餅以擁有55年歷史的家族酸種,用上72小時製作而成。

必點招牌薄餅包括「Drunk Off The Vodka」(HK$195),配有Nduja辣肉伏特加醬、馬蘇里拉芝士和辣椒片,以及「Living The Dream」(HK$240),配有巴馬臣火腿、羅勒青醬、焦糖洋蔥、辣椒油、馬蘇里拉芝士和帕馬森芝士,每一口都令人回味無窮。

更有兩款素食選擇,包括經典的「Margarita」蕃茄芝士薄餅(HK$185)和「Dreamer」(HK$190)配有烤茄子、火箭菜青醬和番茄醬。

此優惠可適用於超過兩個薄餅,亦可選擇兩款不同口味薄餅,價格將收取較高價者,可享有免費同等價格或價格較低之薄餅。

優惠供應日期:即日至八月尾

周三優惠|「 HAPPY ALL NIGHT LONG 」全晚歡樂時光

每週三 Baked 堅尼地城分店將延長歡樂時光至餐廳關門!即日起的每個下午4時起,$50即可享用Baked Brewery 手工精釀啤酒、精選葡萄酒、雞尾酒和烈酒,更可免費享用指定小食!熱愛飲手工啤的你一定要來盡興一番!

堅尼地城分店以外的全線分店,亦同樣有BAKED HOUR 歡樂時光,每天下午4時至7時,Baked Brewery 手工精釀啤酒、精選葡萄酒、雞尾酒和烈酒每杯 HK$50,並提供免費小吃。

優惠供應日期:即日至八月尾

周四優惠| $199 享用 90 分鐘無限任點手工酸種薄餅及手工精釀啤酒

由8月1日起,各位大胃王可以盡情享用無限量薄餅!每週四Baked 堅尼地城分店可享用「任點手工酸種薄餅及啤酒」優惠!每人只需 HK$199,即可於90分鐘內無限享用餐牌上所有新鮮即焗的酸種薄餅,搭配清爽的 Baked Brewery 手工啤酒,絕對是炎夏不容錯過的優惠!

留意優惠只限堂食,同檯客人亦需全部點選此優惠,兩位客人可同時點最多一個薄餅;四位客人可同時點兩個薄餅,需完成食任點食物或飲品後才可叫另一份,以免造成浪費。

優惠供應日期:8月1日至29日