西環萬怡酒店檳城主題自助餐半價優惠 人均$323起任食生蠔/蟹腳/蠔煎/馬來海南雞

香港萬怡酒店（西環）MoMo Café推出限定優惠，九月的主題為檳城美饌，為大家帶來海陸空、世界各地的美食，只需$323起任食生蠔、蠔煎、馬來海南雞等美食。9月19日中午12點開搶，即睇詳情！

香港萬怡酒店（西環）MoMo Café每月都會供應不同主題自助晚餐。自助餐匯集世界各地的新食材。除了提供種類繁多的刺身，包括挪威三文魚、日本北寄貝、北海道扇貝等以外，還有各種主題的美食，九月的主題為檳城美饌，為大家帶來海陸空、世界各地的美食。10月啤酒節更有限定Löwenbräu生啤無限暢飲！

9 月「檳城美饌•生蠔海鮮」及 10 月「檳城美饌•啤酒節•生蠔海鮮」自助晚餐精選：

無限量供應海鮮：新鮮即開生蠔、雪場蟹腳、鮮蜆、愛爾蘭黃金螺、黑殼青口

刺身：阿根廷天使紅蝦、挪威三文魚、北海道帶子（週末供應）、鯛魚、北寄貝

魚類：亞參燒比目魚、紅咖哩海上鮮（週末供應）

檳城美饌：蠔煎、馬來海南雞、羊肉樂樂串、菠蘿樂樂串（週末供應）、蝦麵

烤肉：燒優質帶骨肉眼牛排、德國燒豬手（10 月啤酒節限定）

其他：什錦前菜、壽司卷及壽司、健康沙律吧、招牌特色石烤比薩、甜點、12 款味道Movenpick 雪糕、娘惹甜點

*Stella及Hoegaarden生啤無限暢飲