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生活
2024-10-17 10:00:00

西環萬怡酒店自助餐第2位$1優惠 人均$330歎即開生蠔/阿根廷紅蝦/雪場蟹腳/任飲生啤

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西環萬怡酒店自助餐第2位$1優惠 人均$330歎即開生蠔/阿根廷紅蝦/雪場蟹腳/任飲生啤

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再有第2$1優惠！今期有西環萬怡酒店MoMo Café自助晚餐優惠，二人同行兩位人均只需$330，即可歎到生蠔、雪場蟹腳、阿根廷紅蝦、日式燒蠔以及多款韓日台美食，更可以任飲生啤，今日中午12時開賣，即睇內文了解。

MoMo Café 10 月推出「韓日台風味之約•生蠔海鮮自助晚餐」，除了有多款冰鎮海鮮，包括即開生蠔、雪場蟹腳、鮮蜆等。更有多款新鮮刺身，阿根廷天使紅蝦、挪威三文魚、鯛魚、北寄貝、北海道帶子，帶來鮮味滿溢的體驗。當然亦有涵蓋日韓台特色的豐富熱葷美食，一個地方就能享受到多國風味，–韓式燴牛肋條、韓式炒年糕、泡菜海鮮湯、西京燒比目魚、日式燒蠔、客家鹹豬腩肉，鹽酥雞、MoMo 特色石烤比薩、紐西蘭肉眼牛排、燒羊腿。最後不能錯過任食12款口味的Movenpick及任飲Stella Hoegaarden 生啤！

KKday 快閃限量搶 –第2 HK$1】自助晚餐連無限暢飲（18:30 21:30

KKday 優惠: 星期一至四 HK$603+HK$1/2 位，連服務費HK$660/2 位，平均HK$330/位（原價 HK$1,206/2位）

星期五至日及公眾假期 HK$638+HK$1/2 位，連服務費HK$698/2 位，平均HK$349/位（原價 HK$1,276/2位）（已包括原價加一服務費）

立即預約：請按此

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自助午餐精選推介：

刺身（平日限定） -挪威三文魚、北寄貝、鯛魚

冰鎮海鮮 - 鮮蝦、愛爾蘭黃金螺、鮮蜆

熱葷 – （10月限定）清蒸比目魚、美式燒雞、東南亞咖哩配印度煎餅、泡菜海鮮湯、MoMo特色石烤比薩、紐西蘭肉眼牛排、週末限定 - 匈牙利燴牛面頰、燒羊腿

甜品 - 6 款味道 Movenpick 雪糕；*週末每位成人奉送新鮮即開生蠔兩隻

用餐時間：星期一至五12:00 – 14:30，星期六至日及公眾假期 12:30 – 15:00

【KKday 快閃限量搶 –低至6 折】自助午餐

KKday 優惠: 星期一至四 成人 HK$188/位（原價 HK$295/位）

星期五至日及公眾假期 成人 HK$237/位（原價 HK$338/位）（已包括原價加一服務費）

立即預約：請按此

優惠期 (預訂期) ：2024年10月17日12:00至10月23日23:59

用餐日期：2024年 10月18日至11月30日

地址：香港西營盤干諾道西 167 號

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