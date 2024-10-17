西環萬怡酒店自助餐第2位$1優惠 人均$330歎即開生蠔/阿根廷紅蝦/雪場蟹腳/任飲生啤

再有第2位$1優惠！今期有西環萬怡酒店MoMo Café自助晚餐優惠，二人同行兩位人均只需$330，即可歎到生蠔、雪場蟹腳、阿根廷紅蝦、日式燒蠔以及多款韓日台美食，更可以任飲生啤，今日中午12時開賣，即睇內文了解。

MoMo Café 10 月推出「韓日台風味之約•生蠔海鮮自助晚餐」，除了有多款冰鎮海鮮，包括即開生蠔、雪場蟹腳、鮮蜆等。更有多款新鮮刺身，阿根廷天使紅蝦、挪威三文魚、鯛魚、北寄貝、北海道帶子，帶來鮮味滿溢的體驗。當然亦有涵蓋日韓台特色的豐富熱葷美食，一個地方就能享受到多國風味，–韓式燴牛肋條、韓式炒年糕、泡菜海鮮湯、西京燒比目魚、日式燒蠔、客家鹹豬腩肉，鹽酥雞、MoMo 特色石烤比薩、紐西蘭肉眼牛排、燒羊腿。最後不能錯過任食12款口味的Movenpick及任飲Stella 及Hoegaarden 生啤！

【 KKday 快閃限量搶 –第 2 位 HK$1 】自助晚餐連無限暢飲（ 18:30 – 21:30 ）

KKday 優惠: 星期一至四 HK$603+HK$1/2 位，連服務費HK$660/2 位，平均HK$330/位（原價 HK$1,206/2位）

星期五至日及公眾假期 HK$638+HK$1/2 位，連服務費HK$698/2 位，平均HK$349/位（原價 HK$1,276/2位）（已包括原價加一服務費）