香港西環萬怡酒店MoMo Café推出全新自助餐主題「泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐」，任食生蠔、冬陰公湯、泰式燒生蠔，再無限暢飲Stella及Hoegaarden生啤，星期一限定優惠人均只需$295起！想知詳請即睇內文！

7 - 8 月全新「泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐」精選推介：

即開生蠔、雪場蟹腳、鮮蜆、刺身、冬陰公湯、泰式燒生蠔、原條酸湯魚、雞肉沙爹串、泰式燒排骨、燒優質帶骨肉眼牛排、12 款味道 Movenpick 雪糕

週末限定：阿根廷天使紅蝦、北海道帶子、即片黑毛豬風風乾火腿、香草燒羊腿

*任飲 Stella 及Hoegaarden 生啤

7月19日至7月25日，預訂指定方案滿HK$500，輸入優惠碼「MOMO50OFF」即額外減HK$50！數量有限，用完即止。 （*優惠碼可重復使用）

【KKday 快閃限量搶 –買二送二再額外減HK$50】星期一用餐限定｜泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐連無限暢飲｜送紅酒一支 （18:30 – 21:30）

KKday 優惠: 星期一 HK$1,348/4 位，平均HK$337/位

輸入優惠碼「MOMO50OFF」即額外減HK$50，即HK$1,298/4 位，平均HK$324.5/位

*相等於45折優惠（原價 HK$652/位）（已包括原價加一服務費）

*每訂單送紅酒一支

另設低至半價加購小童（3 – 11 歲）HK$246/位，長者（65 歲）HK$330/位（原價 小童HK$449/位，長者HK$592/位）（已包括原價加一服務費）

立即預約：請按此

【KKday 快閃限量搶 –55 折再額外減HK$50】泰式美饌•生蠔海鮮自助晚餐連無限暢飲（18:30 – 21:30）

KKday 優惠: 星期一至四

成人HK$357/位，小童（3 – 11 歲） HK$246/位，長者（65 歲或以上） HK$331/位（原價 成人HK$603/位，小童HK$416/位，長者HK$559/位）（已包括原價加一服務費）

輸入優惠碼「MOMO50OFF」即額外減HK$50，

預訂2成人即HK$664/2位，平均HK$332/位 *相等於半價

預訂1成人及1小童即HK$553/2位，平均HK$276.5/位 *相等於4折

立即預約：請按此

【KKday 快閃限量搶 –65 折再額外減HK$50】黑毛豬風乾火腿•泰式美饌•海鮮自助晚餐連無限暢飲（18:30 – 21:30）

KKday 優惠: 星期五至日、公眾假期

成人HK$435/位，小童（3 – 11 歲） HK$306/位，長者（65 歲或以上） HK$404/位（原價 成人HK$638/位，小童HK$449/位，長者HK$592/位）（已包括原價加一服務費）

輸入優惠碼「MOMO50OFF」即額外減HK$50，

預訂2成人即HK$820/2位，平均HK$410/位 *相等於6折

預訂1成人及1小童即HK$691/2位，平均HK$345.5/位 *相等於半價

立即預約：請按此