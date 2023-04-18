西貢美食｜西貢週末好去處 三層高渡假風小藍屋海景餐廳 $198食脆皮五花肉卷

西貢靠近大海，遠離煩囂，向來都是香港人週末的好去處。如果正計劃週末到西貢一日遊放鬆身心，不妨安排行程到Padstow Restaurant & Bar用餐，餐廳是西貢居民最愛的鄰里餐廳之一，樓高三層的小藍屋特別有渡假感覺。



西貢必試美食 海景餐廳歎西餐

Padstow Restaurant & Bar地下是酒吧餐廳，洋溢海灘俱樂部氛圍，設特長餐桌適合家庭聚餐；或兩三知己於吧枱暢飲精釀啤酒或手工氈酒。頂層是天台雅座，視野開揚舒爽，可遠眺白沙灣遊艇會的迷人海景，不論是看日落還是享用浪漫晚餐，都是不二之選。食物方面，餐廳主打英式菜餚，必試Homemade Cornish Pasty自家製康瓦爾餡餅（$158），Padstow 依足傳統做法，只用牛肉、薯仔、蕪菁甘藍和洋葱作饀料，口味正宗。另外亦有經典Scotch Egg蘇格蘭雞蛋（$98），為迎合現代人口味，Padstow 將傳統版本稍為變奏，以豬肉包裹流心蛋再上一層薄薄的麵包糠炸至金黃香脆，記得蘸上自家製的Piccalilli辣醬享用。最後心水推介Wicks Manor Farm Porchetta 脆皮五花肉卷（$198 ），採用英國最佳農場之一Wicks Manor Farm 飼養的豬隻，豬肉品質有保證，五花肉菜式肉嫩多汁，令人回味無窮。

Padstow Restaurant & Bar

地址：西貢白沙灣 112 號

電話：2335 5515

營業時間：

星期一至星期日：上午10時至下午10時 （最後下單時間為下午10時）

天台雅座：每日下午3時30 分至下午10時