西貢鯨魚｜鯨魚係海中清水健？6個鯨魚冷知識你要知 ：交配要持續數天、最愛「多人運動」！

近日香港西貢水域，竟然岀現了一條鯨魚，不少市民都想前往一睹真身！可是過多人前往觀看鯨魚也有可能使鯨魚受驚而擱淺，所以大家還是看一看文章先了解一下有關鯨魚的冷知識吧。

1. 鯨魚的心臟有多大？ 鯨魚的心臟非常大，可以重達一千磅。這是因為鯨魚需要將大量氧氣運送到身體各個部位，以應對長時間的潛水。鯨魚的心臟也可以在潛水時停止跳動，以節省能量。

2. 鯨魚的舌頭有多大？ 鯨魚的舌頭非常大，重量可以達到兩萬磅。這是因為鯨魚需要用舌頭捕捉獵物，並將其送入口腔進行消化。鯨魚的舌頭也可以被用來將水從口腔中排出，以避免過量攝入鹽分。

3. 鯨魚的交配小癖好 鯨魚是唯一一種可以長時間在深海進行交配的哺乳動物。在交配時，雄性鯨魚會將其生殖器官伸入雌性鯨魚的體內，並在水下進行交配。這種交配方式能夠確保繁殖的成功率，並減少外界干擾。過程不單可能持續數天，更會進行「多人運動」以增加成功的機會率，稱為「交配圍攻」

4.鯨魚竟然有「耳朵」？ 鯨魚的耳朵是內耳，位於頭部的兩側。鯨魚能夠通過聽覺感知聲音，並用聲納來尋找獵物和判斷方向。鯨魚的聽力非常靈敏，可以聽到超過20萬赫茲的高頻聲音，這是人類無法聽到的。

5. 鯨魚比人類聰明？ 鯨魚的大腦非常發達，擁有最大的腦部之一。鯨魚的大腦主要負責記憶、學習和情感等方面的功能。研究表明，鯨魚能夠表現出智慧、同理心和社交能力等高級行為。這意味著鯨魚有著超強的智商和記憶力。如果你在海邊看到一隻鯨魚，千萬不要以為牠只是一條魚，牠可能正在思考今天要吃哪一種海鮮。

6. 鯨魚有甚麼種類？ 鯨魚可以分為兩類：牙鯨和鬚鯨。牙鯨包括虎鯨、虎鯨鯊和抹香鯨等，牠們以魚類和海洋哺乳動物為食。鬚鯨包括藍鯨、座頭鯨和露脊鯨等，牠們以小型海洋生物為食。鬚鯨的名字來自於牠們口部的鬚狀結構，可以用來濾食海水中的微小生物。