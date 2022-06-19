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2022-06-19 14:53:25

親子劇場︱兒童音樂科技劇場《Soundscape魔笛》

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參與《Soundscape魔笛》的演員，包括黃偉國、鍾家誠、江清蓉、劉國匡、蘇楚欣、謝昊丹、徐希臨、楊永德及翁煒桐。

劇團進念．二十面體今年踏入40周年，推出兒童音樂劇場《Soundscape魔笛》，這齣改編自莫扎特歌劇「魔笛」的演出，並採用了《這幅畫像迷人美艷》(Dies Bildnis ist bezaubernd schön)、《我正是一個捕鳥人》(Der Vogelfänger bin ich ja)等10首經典旋律，重新填上朗朗上口的中文歌詞，開啟一場魔幻音樂旅程。《Soundscape魔笛》嘗試把傳統與科技、現實與童話、藝術與教育在劇場中結合，在寓教於樂的過程中，培養品行端正好孩子。

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于逸堯為《Soundscape魔笛》擔任音樂指導，黎達達榮負責視覺創作。

STEAM活動《聲音景觀試聽會》適合親子齊上

此外，進念的STEAM系列Arts Tech ABC《「A For Audio」聲音景觀試聽會》，將聯同專業音響技師，拆解最新音響技術「聲音景觀 Soundscape」，大人與小朋友可以一起學習聲音的科學原理、聲音和空間的關係，在元朗劇院實地試聽這套Soundscape系統，和《Soundscape魔笛》的音樂片段。究竟「音響工程師」的工作是甚麼，「A For Audio」聲音景觀試聽會和你開箱職業，探索聲音的無限可能。凡購買《Soundscape魔笛》門票的觀眾即可參加。

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進念繼去年《Bauhaus魔笛》後，今年再次改編莫扎特的《魔笛》，更融入Soundscape藝術元素。

日期/地點：8月6、7日、元朗劇院演藝廳

票價：$200/$100(兒童)

購票及查詢：www.zuniseason.org.hk

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