親子劇場︱兒童音樂科技劇場《Soundscape魔笛》

劇團進念．二十面體今年踏入40周年，推出兒童音樂劇場《Soundscape魔笛》，這齣改編自莫扎特歌劇「魔笛」的演出，並採用了《這幅畫像迷人美艷》(Dies Bildnis ist bezaubernd schön)、《我正是一個捕鳥人》(Der Vogelfänger bin ich ja)等10首經典旋律，重新填上朗朗上口的中文歌詞，開啟一場魔幻音樂旅程。《Soundscape魔笛》嘗試把傳統與科技、現實與童話、藝術與教育在劇場中結合，在寓教於樂的過程中，培養品行端正好孩子。

STEAM 活動《 聲音景觀試聽會》適合親子齊上

此外，進念的STEAM系列Arts Tech ABC《「A For Audio」聲音景觀試聽會》，將聯同專業音響技師，拆解最新音響技術「聲音景觀 Soundscape」，大人與小朋友可以一起學習聲音的科學原理、聲音和空間的關係，在元朗劇院實地試聽這套Soundscape系統，和《Soundscape魔笛》的音樂片段。究竟「音響工程師」的工作是甚麼，「A For Audio」聲音景觀試聽會和你開箱職業，探索聲音的無限可能。凡購買《Soundscape魔笛》門票的觀眾即可參加。