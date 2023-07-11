親子好去處│中環街市「小小夢想家實踐計劃」 四大主題市集 成就小朋友夢想

暑假是小朋友最期待的假期，無論一家大小都可趁著盛夏，盡情玩樂釋放壓力！今個暑假，作為「Playground for All」、一直與不同社區團體及機構緊密合作的中環街市繼續貫徹「親、動、融」三大理念，並將於7月17日至8月16日期間，夥拍致力為⻘年人提供專業而多元化的服務及活動的⻘途發展社區發展協會（「青途」），推出「小小夢想家實踐計劃」，聯乘超過30檔來自不同大、中、小學的「大小檔主」打造四大主題市集，為年輕一代帶來更多機會，讓他們的夢想得以實現，打造夢想啟航平台。此外，中環街市邀得多位精英運動員合作，提供充滿活力的「放電」運動體驗，發揮大小朋友最原始的本能！地下中庭更將設有的雲朵打卡位「童夢白雲」，讓大小朋友都能沉浸於夢幻世界，藉此促進社區共融，共同創造更多夏日回憶。
「Dream Market」四大主題週末市集 打造盛夏夢想啟航平台
為了成就小朋友腦海中最純真的夢想，中環街市將於7月22日起，每逢星期六及日於中環街市一樓活動場地舉辦「Dream Market」週末市集，邀請全港中小學及幼稚園學生初嘗主理生意，並分為四大主題──「小小企業家」、「小小藝術家」、「小小科學家」及「小小運動家」，帶來有別於一般由大人主理的市集體驗。活動希望讓小朋友在不同主題中啟發靈感並獲得實戰經驗，培養他們的創意思維、商業技能和團隊合作能力，實踐夢想之餘更可開拓廣闊視野，促進多元化成長，為社區帶來更多活力和創造力。
近30個由大人與「小檔主」主理的攤檔將會售賣各式各樣的商品，包括DIY手工包、健康美味的甜點、繪畫及科學商品、紮染小布袋、鈎織手工藝品及黏土首飾等。場內亦將設有多個遊戲攤位，更有工作坊教大家即場製作擴香石、教授水晶畫掛飾及熱縮片匙扣等，讓孩子展示自己的才華和創意。家長們可趁着暑假帶同子女前往，一起享受逛市集的樂趣，共同締造美好回憶！
專業精英運動員指導 激發大小朋友運動細胞
中環街市將聯同活動夥伴⻘途發展社區發展協會邀請不同運動導師到場，向小朋友介紹及示範各種新興運動，讓他們盡情大汗淋漓一場！近年大受歡迎的七人欖球運動講求團隊精神，是一種充滿挑戰性和刺激性的運動。中環街市的「小小欖球員」體驗日將於7月21日及8月4日舉行，並特意邀得現任七人欖球香港代表隊成員姚錦成到場示範欖球相關的熱身和訓練動作，讓小朋友感受運動的狂熱和魅力！
「童夢白雲」大型純白雲朵打卡位
逛完市集及一輪「放電」後，別忘記到地下中庭的「童夢白雲」巨型雲朵藝術裝置打卡熱點，和家人一同拍照留念！大型純白雲朵以夢想為設計概念，寓意將每位小朋友的幻想未來帶到現實，一伸手即可觸及夢想。這座象徵著夢想力量的「童夢白雲」讓小朋友可於雲朵當中穿梭奔馳，大朋友亦可打卡「呃Like」，一同分享這份童趣與夢想的體驗！
夏日親子STEAM工作坊 啟發小朋友無限創意
中環街市一直致力推廣STEAM教育，培養小朋友融合科學與藝術設計思維，培養創新能力。暑假期間，地下互動牆將於化身成「STEAM Playground」，於不同日子舉辦一系列親子工作坊，適合一家大小參與，享受溫馨家庭時光，當中包括：親子 3D 手工畫工作坊讓小朋友發揮無窮想像力，設計屬於自己的3D手工畫；馬賽克杯墊工作坊可與爸爸媽媽一同製作獨一無二的杯墊；Preface AI 編程親子工作坊則以Scratch 語言教授電腦編程的基本概念和應用、了解AI識別技術，寓學習於娛樂。
同場加映夏日消費賞 盡享高達80％購物回贈優惠
中環街市更同步推出夏日消費賞，讓顧客盡享高達80％回贈優惠！由7月17日至8月16日，凡於中環街市以指定電子消費平台，包括：支付寶香港、八達通、Tap＆Go 「拍住賞」、WeChat Pay 香港、PayMe及BOC Pay消費滿港幣100元或以上^，即可換領港幣20元購物現金券及餐飲現金券各乙張；而消費滿港幣500元或以上*，即可換領港幣50元購物現金券及餐飲現金券各乙張。如若顧客於晚上6時後消費，獎賞更將以雙倍計算，更加豐厚！除此之外，中環街市更推出訪港旅客獨家禮遇，只須於一樓詢問處出示有效旅行證件，即可額外獲得如心蝴蝶酥（原味）兩件，品嚐香港滋味。
^ 顧客須出示單一以電子貨幣消費的有效單據，顧客須出示換領獎賞日起計前7天內的單一有效電子貨幣消費單據（包括登記當天），最後換領日期為2023年8月16日。上述現金券適用於中環街市指定之參與商戶使用。消費滿指定金額，即可使用現金券一張，惟現金券不可累積使用。活動名額有限，先到先得，送完即止。
* 顧客須出示不多於2張以電子貨幣消費的有效單據。
活動詳情
夢想家主題市集
日期： 7月22、23，29、30日 及 8月5、6、12、13日（每逢星期六、日）
時間： 下午12時至5時（小檔主）；下午12時至8時（中學及其他機構）
地點： 中環街市一樓活動場地
親子 3D 手工畫工作坊
日期： 7月22 - 23日, 7月29 - 30日
時間： 下午1時 至 下午6時
地點： 中環街市地下互動牆
詳情：6 - 8人 一節 (一節30分鐘)
名額有限，可在中環街市流動應用程式報名參加
馬賽克杯墊工作坊
日期：8月5 - 6日 及 8月 12 - 13日
時間： 下午1時 至 下午6時
地點： 中環街市地下互動牆
詳情：6 - 8人 一節 (一節30分鐘)
名額有限，可在中環街市流動應用程式報名參加
Preface AI 編程親子工作坊
日期：7月22日 及 7月30日
時間：下午 3時至 4時
地點： 中環街市地下互動牆
詳情：10 - 12 家庭 (需預先報名)
名額有限，可在中環街市流動應用程式報名參加
小小欖球員體驗日
日期： 7月21日及8月4日
時間： 下午2時 至 下午5時(共3節)
地點：中環街市地下中庭
詳情： 10 - 12人 一節 (一節45分鐘)
名額有限，可在中環街市流動應用程式報名參加
我要做小劍士劍擊體驗日
日期： 7月28日及8月11日
時間： 下午2時 至 下午5時(共3節)
地點：中環街市地下中庭
詳情： 10 - 12人 一節 (一節45分鐘)
名額有限，可在中環街市流動應用程式報名參加
「童夢白雲」巨型雲朵打卡熱點
日期： 7月17日 至 8月13日
地點：中環街市地下中庭