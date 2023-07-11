親子好去處│中環街市「小小夢想家實踐計劃」 四大主題市集 成就小朋友夢想

暑假是小朋友最期待的假期，無論一家大小都可趁著盛夏，盡情玩樂釋放壓力！今個暑假，作為「Playground for All」、一直與不同社區團體及機構緊密合作的中環街市繼續貫徹「親、動、融」三大理念，並將於7月17日至8月16日期間，夥拍致力為⻘年人提供專業而多元化的服務及活動的⻘途發展社區發展協會（「青途」），推出「小小夢想家實踐計劃」，聯乘超過30檔來自不同大、中、小學的「大小檔主」打造四大主題市集，為年輕一代帶來更多機會，讓他們的夢想得以實現，打造夢想啟航平台。此外，中環街市邀得多位精英運動員合作，提供充滿活力的「放電」運動體驗，發揮大小朋友最原始的本能！地下中庭更將設有的雲朵打卡位「童夢白雲」，讓大小朋友都能沉浸於夢幻世界，藉此促進社區共融，共同創造更多夏日回憶。

「 Dream Market 」四大主題週末市集 打造盛夏夢想啟航平台

為了成就小朋友腦海中最純真的夢想，中環街市將於7月22日起，每逢星期六及日於中環街市一樓活動場地舉辦「Dream Market」週末市集，邀請全港中小學及幼稚園學生初嘗主理生意，並分為四大主題──「小小企業家」、「小小藝術家」、「小小科學家」及「小小運動家」，帶來有別於一般由大人主理的市集體驗。活動希望讓小朋友在不同主題中啟發靈感並獲得實戰經驗，培養他們的創意思維、商業技能和團隊合作能力，實踐夢想之餘更可開拓廣闊視野，促進多元化成長，為社區帶來更多活力和創造力。

近30個由大人與「小檔主」主理的攤檔將會售賣各式各樣的商品，包括DIY手工包、健康美味的甜點、繪畫及科學商品、紮染小布袋、鈎織手工藝品及黏土首飾等。場內亦將設有多個遊戲攤位，更有工作坊教大家即場製作擴香石、教授水晶畫掛飾及熱縮片匙扣等，讓孩子展示自己的才華和創意。家長們可趁着暑假帶同子女前往，一起享受逛市集的樂趣，共同締造美好回憶！