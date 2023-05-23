親子好去處│「兒童優質教育博覽2023」6月9日至11日會展矚目登場 一次過有晒最新升學情報/5,000呎遊樂場/遊戲攤位/購物著數

由「兒童創科學院」主辦的「兒童優質教育博覽2023」，將於2023年6月9日至11日（星期五至星期日，為期三天）在香港會議展覽中心Hall 5G隆重舉行。是次博覽設置近一百個不同攤位，提供在港優質教育方案，協助家長為子女選出最合適的學習跑道。展覽期間更有多場本地及國際學校講座、教學互動表演及教育學者座談會，並設有兒童遊戲區及兒童用品優惠，參加者更有機會獲得總值超過HK$100,000的豐富禮品。今次主辦單位亦額外送出超過50000張門票予香港及深圳、大灣區等學生及家長，預計高達60,000入場人次！
集結近100個主題攤位 教育界專家親授育兒技巧
香港教育體制多元化，在港有數十間英美澳IB國際學校，為不同需要的學童提供優質的國際教育方案，家長們不用急於將年紀幼小的小朋友送出國外留學。「兒童優質教育博覽2023」集結近100個主題攤位，其中包括來自世界各地並受邀參展的國際學校和本地教育機構，屆時更會提供一站式升學資訊及講座，協助家長展開適宜的教育方案及指導技巧。專題講座節目內容豐富，多位教育界的重量級嘉賓親臨現場與眾家長分享教育心得，機會難得。講座不但聚焦於科技融入教育以提升學童學習水平，並啟發小朋友的潛能以應對未來發展需要。
5,000呎遊樂區特設B Duck兒童氣墊遊樂場＋超優惠價兒童用品
博覽展節目涵蓋教育、玩樂及購物等多元化體驗，場內設置Game Zone遊樂區，包括人氣卡通人物B Duck兒童氣墊遊樂場、智遊天地遊戲攤位及才藝表演工作坊，讓小朋友發揮無限小宇宙，盡情學習兼放電！此次博覽將與香港玩具品牌業界組織HK3C協會展示自家研發及代理的學習玩具，如STEAM/STEM及共融玩具，以科技融入教育，提升學童的學習興趣。另外部分攤位設有STEAM 科學小型工作坊、面部彩繪與藝術工作坊等，家長們更可以優惠價格購入搶手的兒童健康產品、親子玩具及兒童服飾，盡情享受購物樂趣。
入場即享品牌現金禮券 送出總值超過HK$100,000獎品
入場人士只需即場登記成為會員，更會隨機送出HK$30鴻福堂/Starbucks/麥當勞/超市等禮券，先到先得，送完即止。現場更設有總值超過HK$100,000的抽獎活動，禮品包括iPad、DJI Pocket 2運動相機、香港迪士尼樂園酒店套票等豐富獎品！
兒童優質教育博覽2023
日期：2023年6月9日至11日（星期五至星期日）
時間：10:00am-7:00pm
地點：香港會議展覽中心Hall 5G
入場費：HK$30
售票：KKday獨家發售www.kkday.com/zh-hk/product/143350?cid=13367或現場售票
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