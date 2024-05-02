親子好去處｜全港最大兒童室內遊樂場Kiztopia進駐將軍澳中心 極速滑梯/巨型攀爬區/互動遊樂體驗

新加坡最大型親子遊樂中心Kiztopia自一年半前進駐香港以來，旗下多個品牌包括Kiztopia、Bouncetopia by Kiztopia和Jumptopia均大受歡迎，「寓教於樂」的遊樂熱潮風靡全港親子界。今次，Kiztopia第2間分店會登陸將軍澳中心Park Central，這所13,000呎的遊樂場以「太空」為主題，在多達19個遊樂體驗區域中初次結合多元化創新科技元素，如機械人競技、體感互動裝置和投影技術等，貼合Alpha世代的成長環境和科技趨勢，大大提升挑戰性和趣味性；另一方面，佔全場面積約三分之一的「Mojo Zone超巨型攀爬區」更前所未有地新增2條各具特色的巨型滑梯——刺激感爆棚的「極速滑梯」和體感滿Fun的「火山滑梯」，一次過享受疾速滑下的興奮快感；此外，以提升8大兒童成長智能為目標的「職業體驗區」亦更新2款職業主題，讓小朋友和8位人氣原創卡通角色一起更全面地發掘遊樂和學習的樂趣！

刺激挑戰主打─ Tiger ’ s Mojo Zone 超巨型攀爬區（適合 4 歲以上）

面積4300呎的「Tiger’s Mojo Zone超巨型攀爬區」是全場佔地最大、最矚目且最具挑戰性的遊樂設施，亦是全港規模數一數二的兒童攀爬設備，由運動健將Tiger化身太空人帶領小朋友挑戰各個障礙遊戲，此區設有4大焦點地帶，星際迷航挑戰令人流連忘返。