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2024-05-02 20:13:07

親子好去處｜全港最大兒童室內遊樂場Kiztopia進駐將軍澳中心 極速滑梯/巨型攀爬區/互動遊樂體驗

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親子好去處｜全港最大兒童室內遊樂場Kiztopia進駐將軍澳中心 極速滑梯/巨型攀爬區/互動遊樂體驗

親子好去處｜全港最大兒童室內遊樂場Kiztopia進駐將軍澳中心 極速滑梯/巨型攀爬區/互動遊樂體驗

新加坡最大型親子遊樂中心Kiztopia自一年半前進駐香港以來，旗下多個品牌包括KiztopiaBouncetopia by KiztopiaJumptopia均大受歡迎，「寓教於樂」的遊樂熱潮風靡全港親子界。今次，Kiztopia2間分店會登陸將軍澳中心Park Central，這所13,000呎的遊樂場以「太空」為主題，在多達19個遊樂體驗區域中初次結合多元化創新科技元素，如機械人競技、體感互動裝置和投影技術等，貼合Alpha世代的成長環境和科技趨勢，大大提升挑戰性和趣味性；另一方面，佔全場面積約三分之一的「Mojo Zone超巨型攀爬區」更前所未有地新增2條各具特色的巨型滑梯——刺激感爆棚的「極速滑梯」和體感滿Fun的「火山滑梯」，一次過享受疾速滑下的興奮快感；此外，以提升8大兒童成長智能為目標的「職業體驗區」亦更新2款職業主題，讓小朋友和8位人氣原創卡通角色一起更全面地發掘遊樂和學習的樂趣！

刺激挑戰主打─Tigers Mojo Zone超巨型攀爬區（適合4歲以上）

面積4300呎的「Tigers Mojo Zone超巨型攀爬區」是全場佔地最大、最矚目且最具挑戰性的遊樂設施，亦是全港規模數一數二的兒童攀爬設備，由運動健將Tiger化身太空人帶領小朋友挑戰各個障礙遊戲，此區設有4大焦點地帶，星際迷航挑戰令人流連忘返。

極速滑梯地帶 極速滑梯地帶 極速滑梯地帶 忍者訓練地帶 火山滑梯地帶

多元科技領域
 

星際探索區─探測機械人競技 Mark’s Trampoline活力彈跳地帶 Mark’s Trampoline活力彈跳地帶 星際探索區─探測機械人競技 Planet Power Up 星球競技挑戰 Planet Power Up 星球競技挑戰 星際彈床區

原創角色職業體驗

 

Honey ’s Farm 趣味農場 (全新!) Honey ’s Farm 趣味農場 (全新!) Honey ’s Farm 趣味農場 (全新!) Honey ’s Farm 趣味農場 (全新!) Honey ’s Farm 趣味農場 (全新!) Bell’s Cuisine 美食廚房 Raby’s Mart 超市購物體驗 Raby’s Clinic 動物診所 (全新!) Happy’s Studio 衣帽化妝間

幼童同樂區

特別為6歲以下幼童而設的太空人初階訓練基地誕生！遍佈整個區域的太空障礙步道色彩鮮豔，形狀彎曲多變，有效刺激幼童大腦發展，配合周遭一眾迷你障礙、迷你隧道及斜波，小小太空人的一般運動技能和大肌肉的活動和協調能力得以提升；而中央的迷你星球迷宮則切合幼童喜愛觸摸、使用和探索的個性，能集中鍛鍊精細運動技能和小手肌，發展手眼協調、組織技能、識別顏色、形狀等能力，還可以促進解難能力和創造力，同時建立同齡孩童間的社交技巧。

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幼童同樂區 幼童同樂區 幼童同樂區

單次、10次、年票共3款門票組合9折早鳥預售優惠即日起官網、Klook及門市開搶

想感受太空競賽的神奇樂趣？緊記留意 Kiztopia 官網與全球知名旅遊體驗預訂平台Klook網上平台的售票方案，單次入場、10 次入場和年票3種組合任君選擇，想要上Klook選定日子，還是，親臨將軍澳中心門市選購週一至週五門票或週六、週日及公眾假期門票亦可，於門市預購門票更可獲贈額外禮品，一眾精明家長萬勿錯過！由即日起至57日更推出9折早鳥優惠，讓香港家長和海外旅客率先輕鬆預訂門票，啟航太空！（有關官方票價詳情請參考下列表格）

 

官方票價詳情

官方票價詳情

Kiztopia 香港將軍澳分店

地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心 G35

查詢電話：2891 2037/2891 2038/6936 4663 (Whatsapp)

營業時間：10am8pm

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購買【Klook獨家】香港Kiztopia兒童室內遊樂場門票─將軍澳中心

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