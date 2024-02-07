親子好去處｜全港首個LEGO真實版密室逃脫 考驗小朋友腦力！

很多小朋友都是玩LEGO®長大，誰會想到玩具般的LEGO在孩子長大後，竟可變成現實中出現的場景？樂高與LOST密室逃脫聯手打造全港首個LEGO®真實版主題密室逃脫，以LEGO®CITY全新盒組系列為設計靈感，還原其監獄島的埸景，讓玩家利用無窮想像力及創意找尋線索。小朋友大可沉浸於LEGO®世界中，化身成為樂高®城市解迷高手，挑戰破解寶藏密碼。

文：袁雅婷 攝：林俊源

密室逃脫完美還原LEGO CITY監獄島埸景

全新LEGO®主題密室逃脫完美還原LEGO® CITY監獄島的埸景，令各位玩家更容易代入角色之中，進行一場沉浸式密室逃脫大冒險。玩家會扮演獄中的囚犯，於密室中尋找隱密的逃生通道，實行周詳的逃獄計劃。關卡創作出不同難度的謎題考驗玩家的觀察力，於限時35分鐘內破解難關。同時，玩家亦需要利用創造力及LEGO®顆粒觸發機關，在組裝及拼砌之外帶來更大的趣味。