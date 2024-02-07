親子好去處｜全港首個LEGO真實版密室逃脫 考驗小朋友腦力！

很多小朋友都是玩LEGO®長大，誰會想到玩具般的LEGO在孩子長大後，竟可變成現實中出現的場景？樂高與LOST密室逃脫聯手打造全港首個LEGO®真實版主題密室逃脫，以LEGO®CITY全新盒組系列為設計靈感，還原其監獄島的埸景，讓玩家利用無窮想像力及創意找尋線索。小朋友大可沉浸於LEGO®世界中，化身成為樂高®城市解迷高手，挑戰破解寶藏密碼。
文：袁雅婷 攝：林俊源
密室逃脫完美還原LEGO CITY監獄島埸景
全新LEGO®主題密室逃脫完美還原LEGO® CITY監獄島的埸景，令各位玩家更容易代入角色之中，進行一場沉浸式密室逃脫大冒險。玩家會扮演獄中的囚犯，於密室中尋找隱密的逃生通道，實行周詳的逃獄計劃。關卡創作出不同難度的謎題考驗玩家的觀察力，於限時35分鐘內破解難關。同時，玩家亦需要利用創造力及LEGO®顆粒觸發機關，在組裝及拼砌之外帶來更大的趣味。
LEGO®監獄逃脫故事線
LEGO®監獄建立於孤島上，四面環繞著危險的水域。為了逃離這個危險的地方，玩家必須制定周詳的逃亡計劃。而首要任務就是先逃出自己的牢房到達廢棄的礦坑，從地底到達監獄中的各個設施，再乘坐船隻離開。
LEGO®「逃脫監獄島」密室逃脫
日期：即日起至6月30日
對象：6歲或以上
主題：LEGO®監獄逃脫
費用：每人$250 (參加費用已包括$50 LEGO®盒裝產品兌換劵)
地址：LOST銅鑼灣店──銅鑼灣霎東街6號