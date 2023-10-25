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生活
2023-10-25 14:50:29

親子好去處｜全港首間大型電子「踩階磚」遊戲中心 六大團體競技遊戲全場任玩！

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親子好去處｜全港首間大型電子「踩階磚」遊戲中心 六大團體競技遊戲全場任玩！

親子好去處｜全港首間大型電子「踩階磚」遊戲中心 六大團體競技遊戲全場任玩！

室內遊戲中心PowerPlay Arena位於荔枝角D2 Place二期2樓及3樓，兩層合共面積逾20,000平方呎，主打室內飄移車及團體競技遊戲，亦有適合親朋好友玩樂及運動的經典遊戲機及專為小朋友而設的「FUN ZONE」，無論大人小朋友都可以找到適合的遊戲！位處同場3樓的TheBattleField Zone A增設全港首創的大型電子踩階磚遊戲，加上原有六大遊戲──格外留神、動感單車、超級蹦極跑、人體闖關、讓子彈飛及投分大作戰，玩家入場後可全場任玩！

室內遊戲中心PowerPlay Arena位於荔枝角D2 Place二期2樓及3樓，兩層合共面積逾20,000平方呎。

室內遊戲中心PowerPlay Arena位於荔枝角D2 Place二期2樓及3樓，兩層合共面積逾20,000平方呎。

The BattleField Zone A六大遊戲亮點

格外留神

PowerPlay Arena是全港首間引入「格外留神」的遊戲中心，通過在方格上跳躍來破解闖關的運動動感遊戲。遊戲共有18款關卡，玩家可於綠色階磚安全區上遊走，限時內踩中所有藍色階磚，同時需要避開紅色地雷，考驗敏捷性、策略及講求團體合作。

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動感單車

一項融合運動與科技元素的單車競賽遊戲，設有多款場景，可與親朋好友對戰，考驗玩家耐力和體力！

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人體闖關

分為動作和混合題目，動作題目中玩家需要跟隨螢幕動作，做岀對應的姿勢才能過關。而混合題目還會加入數學題、圖片題及常識題等，玩家需要站到正確答案位置過關。

人體闖關 人體闖關 人體闖關 人體闖關

讓子彈飛

多達十多款場景模式，包括鏢靶或喪屍模式的虛擬射擊遊戲，體驗每個戰鬥帶來的刺激快感！

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投分大作戰

講求相互合作以增強運動力和感染力的團體遊戲，玩家需要在限時內投球到對方平板螢幕上，最高分者獲勝。

超級蹦極跑

玩家需要配戴強力橡筋，在充氣跑道上用盡全身力量向前跑，並將手球貼到跑道旁邊最遠距離的分數欄上，距離越遠，分數越高。

投分大作戰 投分大作戰 投分大作戰 投分大作戰 投分大作戰

PowerPlayArena – The Battlefield Zone A詳情

地點：D2 Place二期3306308號舖

營業時間：12:00 – 21:30（星期一至星期日）

收費：

大部分平日HK$160 /小時

週末、公眾假期及特別日子HK$190 /小時

查詢：3165 1628

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