親子好去處│利園區「Playful Sensory Farmland奇趣感官農莊」 探索創意感官兒童嘉年華

利園區將舉行「Playful Sensory Farmland奇趣感官農莊」，為小朋友和家人打造多姿多彩的兒童嘉年華。加上利園區雲集近40家國際知名星級童裝、益智玩具遊戲、優質兒童傢俱及生活用品品牌，連同兒童遊樂設施或餐飲，一站式滿足家庭生活購物需要，成為港島區最齊全的兒童生活及購物店舖據點。期間舉行限定創意活動，引領兒童學習及發掘感官潛能，締造利園區獨有的歡樂親子體驗。

利園二期推出吸引優惠 舉行創意活動

利園二期2樓Kid Zone會由即日起至12日與場內各星級兒童品牌及益智玩具遊戲商戶合作推出吸引優惠，而活動期間，利園二期3樓戶外平台更會舉行「Playful Sensory Farmland奇趣感官農莊」，讓家長打卡拍照及從視覺、聽覺、嗅覺、觸覺出發，以感官刺激兒童腦部發展，加強記憶力和提升學習能力，周末更有官感發展遊戲攤位及工作坊，適合父母帶孩子一同探索！

此外，從兒童感官發展引伸設計的奇趣感官遊戲專區位於利園二期3樓，設有攤位遊戲音樂小主牆 (Musical Wall)、動動手動動腦 (We Touch & Feel)、感官故事館 (Sensory Story House)、玩轉聲音盒 (Sound Box Checking)、創意小畫廊 (Creative Graffiti Wall)、玩樂小馬場 (Happy Horse-riding)、水果配對樂 (Color And Fruit Matching)、移動小迷宮 (Sensory Maze)、手指滑板DIY (Finger-skateboard DIY)及舉行一系列不同工作坊等，大家只需使用利園區電子小豬印章換取參加。