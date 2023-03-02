親子好去處│利園區「Playful Sensory Farmland奇趣感官農莊」 探索創意感官兒童嘉年華

利園區將舉行「Playful Sensory Farmland奇趣感官農莊」，為小朋友和家人打造多姿多彩的兒童嘉年華。加上利園區雲集近40家國際知名星級童裝、益智玩具遊戲、優質兒童傢俱及生活用品品牌，連同兒童遊樂設施或餐飲，一站式滿足家庭生活購物需要，成為港島區最齊全的兒童生活及購物店舖據點。期間舉行限定創意活動，引領兒童學習及發掘感官潛能，締造利園區獨有的歡樂親子體驗。
利園二期推出吸引優惠 舉行創意活動
利園二期2樓Kid Zone會由即日起至12日與場內各星級兒童品牌及益智玩具遊戲商戶合作推出吸引優惠，而活動期間，利園二期3樓戶外平台更會舉行「Playful Sensory Farmland奇趣感官農莊」，讓家長打卡拍照及從視覺、聽覺、嗅覺、觸覺出發，以感官刺激兒童腦部發展，加強記憶力和提升學習能力，周末更有官感發展遊戲攤位及工作坊，適合父母帶孩子一同探索！
此外，從兒童感官發展引伸設計的奇趣感官遊戲專區位於利園二期3樓，設有攤位遊戲音樂小主牆 (Musical Wall)、動動手動動腦 (We Touch & Feel)、感官故事館 (Sensory Story House)、玩轉聲音盒 (Sound Box Checking)、創意小畫廊 (Creative Graffiti Wall)、玩樂小馬場 (Happy Horse-riding)、水果配對樂 (Color And Fruit Matching)、移動小迷宮 (Sensory Maze)、手指滑板DIY (Finger-skateboard DIY)及舉行一系列不同工作坊等，大家只需使用利園區電子小豬印章換取參加。
「Kids Power Up」7折商戶電子現金券重磅回歸
「Kids Power Up」再次登陸hy!網上平台，由兒童服裝、生活精品、教育、傢俱、廚櫃等指定商戶於限定期間推出7折電子現金券，包括：mothercare、誠品書店(銅鑼灣店)、Jacadi、Petit Bateau、Simply Toys、Tavolo Kids Living、Book Castle和更多人氣品牌。限時7折優惠由3月2日早上10時起開售，售完即止。Lee Gardens會員更可以積分換取即時折扣，即買即賺即儲分。凡單一購買指定淨額每滿HK$500，更可獲得電子小豬印章乙個！讓家長與小朋友齊齊滿載而歸，盡享不可抗拒的優惠！
網上平台：https://hyleegardens.com.hk/zh/kids-power-up-2023
利園電子小豬印章體驗「奇趣感官農莊」豐富活動及換領限定精美禮品
只需下載Lee Gardens手機應用程式，並登記成為Lee Gardens會員，即可使用電子版Kids e-Passbook收集電子小豬印章，換領精彩禮遇。凡於利園二期、三期及禮頓中心指定兒童服裝及生活精品商戶、傢俱及廚櫃商戶、美容護理商戶、生活精品商戶及食肆，憑即日電子貨幣單一消費每滿HK$500；或星期六、日及公眾假期，於定利園區食肆憑即日電子貨幣單一消費每滿HK$500；即可獲得電子小豬印章一個。集齊指定印章數目即可換領童創小怪獸精美文具套裝以及換取參加「奇趣感官農莊」豐富活動的機會。
*所有禮遇名額有限，先到先得，額滿即止。
印章換領日期：即日起至3月12日
印章換領時間：上午11時至晚上8時30分
印章換領地點：利園二期地下禮賓部
限定禮遇：每1個電子小豬印章數目即可換領在利園二期3樓天台「奇趣感官農莊」奇趣感官遊戲專區參加機會乙次
利園區電子小豬印章換領詳情可參閱：https://leegardens.com.hk/
利園區商戶獨家兒童服飾優惠
活動期間，利園區商戶推出多個獨家兒童優惠，例如mothercare低至3折的嬰童服飾優惠(只限3月2至6日)，誠品書店(銅鑼灣店)HK$350減HK$50的Lee Gardens Club會員折扣，Chicco及FLEXA的嬰兒兒童家俱用品優惠，還有更多吸引力十足的禮遇，千萬不要錯過！
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