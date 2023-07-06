親子好去處│又一城xB.Duck 全港首個「Gummy 夏日遊樂園」 1,500呎巨型充氣城堡/ 3.5米高巨型滑梯/獨家精品率先發售

暑假將至，又一城將聯同超人氣B.Duck，推出全港首個以B.Duck Gummy為主題的「又一城 x B.Duck Gummy夏日遊樂園」。

又一城將聯同超人氣 B.Duck，於2023年7月7日至 23日期間，推出全港首個以B.Duck Gummy為主題的「又一城 x B.Duck Gummy夏日遊樂園」，除了設有巨型充無城堡 B.Duck Playful Land、高3.5米巨型滑梯以及障礙賽跑道外，場内的期間限定店亦將售賣超過200多款B.Duck商品，而當中更有20多款全新限定商品於又一城獨家優先發售！(林俊源攝)

於 B.Duck Playful Land 盡情 與 B.Duck 家族玩樂 佔地約1,500呎的巨型充氣城堡B.Duck Playful Land以B.Duck經典的黃色和橙色為主色調，極為搶眼。可愛趣緻的B.Duck Gummy更包圍著整個充氣城堡，既鮮艷又奪目，光看已令人興奮不已！B.Duck與好友們Moses、Mocha、Cream、Buzz、Beeze、Feby和Froggy，更為一眾小朋友們設置了一系列障礙物，讓孩童們能盡情投入B.Duck的世界。同時，小朋友可挑戰3.5米高巨型滑梯！每節挑戰時間為15分鐘，凡購買門票更可獲贈B.Duck精美禮品！ B.Duck Playful Land 詳情 * 票價：星期一至五：HK$68/星期六至日：HK$88（門票包括 B.Duck 精美禮品一份） 每節時段：15分鐘 購票位置：https://www.kkday.com/zh-hk/product/144951?cid=13367 或到LG2層B.Duck Gummy期間限定店購買即日門票 •只限12歲及身高150cm或以下之小童参加。身高低於120cm之小童須由1名18歲或以上之家長陪同。所陪同入場之家長均須以半價購買門票，而半價門票不可獨立使用及不包括B.Duck 禮品。

又一城期間限定店 優先發售多款 B.Duck Gummy 商品 在Playful Land的另一邊，穿過 B.Duck 拱門踏入期間限定店，同樣以B.Duck經典黄色和橙色為主色調，無論是拱門入口兩旁的巨型裝置、店内的巨型佈景牆、店中央圓型設計的展架，以及各個貨架，均以B.Duck Gummy為主題，將你帶進甜蜜的B.Duck Gummy世界！這裡將發售超過200多款B.Duck 及限定B.Duck Gummy主題商品，當中包括熱賣夏季T-shirt及出行必備商品，其中更有约20多款全新限定商品於又一城期間限定店獨家優先發售。

B.Duck 夏日抱抱見面會 日期：2023年7月16日 時間：12:30pm至3:00pm(驚喜出現) 地點：九龍塘又一城LG2層