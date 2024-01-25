親子好去處｜召集忍者精英闖入樂高旋風忍者世界 挑戰「關卡」揭秘「龍之力量」

由即日起至2024年4月7日止，香港樂高®探索中心推出全新樂高 ®旋風忍者®主題活動，恰逢「龍」年將至，邀請大小朋友一同揭秘「龍之力量」，在香港樂高®探索中心感受福氣滿溢的「龍」年氣息，參與互動體驗，完成各項極具挑戰性的任務，贏取獎勵。
全新樂高旋風忍者角色隆重登場 帶領大小朋友展開「忍者任務」
香港樂高®探索中心為各位介紹兩位樂高®旋風忍者®的全新角色——擁有無限創意的Sora以及無所畏懼的Arin，他們會與各位聯手闖關並解構高深莫測的「龍之力量」。快到香港樂高®探索中心，帶上樂高®旋風忍者的面罩，化身小忍者展開全新任務！
主題活動一：拯救迷失的樂高®旋風忍者®
六位樂高®旋風忍者®在完成任務後分散在迷你天地®的角落，Sora以Arin需要各位勇士的幫忙，把他們找出來。是時候喚醒大家的專注力，找到他們並破解隱藏信息，快來通過首輪測試即可以換領小禮品一份。
主題活動二：加入樂高®旋風忍者®一同投入
訓練與樂高®旋風忍者人物®見面並加入他的戰團，一同擊退壞人並拯救所有被困的神龍。快召集各路大小英雄，帶上面罩一同化身旋風忍者®，參與訓練，準備隨時上場接受挑戰！
主題活動三：拼砌小龍Riyu獲取神秘力量
小龍Riyu賜予Sora神秘力量，讓她成為其中一位出色的樂高®旋風忍者®，立即到樂高®創意工作室了解拼砌小龍Riyu的技巧，學習成為一位樂高®旋風忍者®，並看看你能從中獲得哪種能量。
主題活動四：創意拼砌任務 感受屬於你的龍之力量
無論是可愛迷人的小龍還是英勇兇猛的神龍，運用樂高®顆粒把各位心目中的「龍」拼砌出來並 連同標籤（#樂高旋風忍者任務 @legolanddiscoverycentre_hk）上傳到社交平台，並到樂高®創意 工作坊向職員出示貼文，即可以換領樂高®驚喜禮物乙份。
主題活動五：樂高®咖啡屋精選優惠
各位小忍者於樂高®咖啡屋選購指定套餐，即可以獲得限定樂高®旋風忍者®徽章乙枚*。套餐價值HK$95，當中包括精美烘培包點、Qoo 盒裝飲品一盒以及樂高®旋風忍者®餐盒一個。新春限時活動（2月10日至24日﹚：樂高®人物快閃見面會 及 新春樂高®創意工作坊 一個喜氣洋洋的農曆新年怎能沒有樂高®人物的祝福呢？不同樂高®人物將在館內快閃出沒，為各位賓客送上新年祝福。這個新年，快跟家人一起來拜拜年。香港樂高®探索中心更特別推出新年限定樂高®創意工作坊，透過拼砌過程帶出歡樂並度過新春佳節。