親子好去處｜召集忍者精英闖入樂高旋風忍者世界 挑戰「關卡」揭秘「龍之力量」

由即日起至2024年4月7日止，香港樂高®探索中心推出全新樂高 ®旋風忍者®主題活動，恰逢「龍」年將至，邀請大小朋友一同揭秘「龍之力量」，在香港樂高®探索中心感受福氣滿溢的「龍」年氣息，參與互動體驗，完成各項極具挑戰性的任務，贏取獎勵。

全新樂高旋風忍者角色隆重登場 帶領大小朋友展開「忍者任務」

香港樂高®探索中心為各位介紹兩位樂高®旋風忍者®的全新角色——擁有無限創意的Sora以及無所畏懼的Arin，他們會與各位聯手闖關並解構高深莫測的「龍之力量」。快到香港樂高®探索中心，帶上樂高®旋風忍者的面罩，化身小忍者展開全新任務！