親子好去處｜哈利迷注意！亞太區首個「哈利．波特：展覽」 帶你走進魔法世界

展覽會展出的服裝及真實道具，再加上魔幻的環境，讓訪客可近距離盡情探索神秘的魔法世界。

亞太區首個「 哈利 ·波特：展覽」Harry Potter™: The Exhibition將於2023年12月隆重登陸澳門倫敦人®。哈利·波特：展覽是有史以來最全面關於魔法世界的巡迴展覽。華納兄弟探索全球主題娛樂公司高級副總裁Peter van Roden說：「哈利·波特：展覽為所有魔法世界粉絲打造了更廣闊豐富的故事體驗，讓他們有難得的機會探索幕後花絮，邂逅在這系列作品中最喜愛的一些時刻、故事人物、場景佈置和怪獸。我們很高興能將這個世界巡迴展覽帶到亞洲，在澳門與粉絲見面。」

展區亮點包括：

從紙本到熒幕展區 (From Page to Screen Gallery) 展示了被封印在古靈閣金庫中的《哈利波特：神秘的魔法石》首版，並設有鼓舞人心的影片和名言佳句，讓訪客在參觀展覽時，再次聯想起精彩的故事情節。

霍格華茲城堡展區 (Hogwarts Castle Gallery) 以多媒體的體驗為賣點，當中包括渾拚柳、催狂魔以及劫盜地圖等標誌性元素。當訪客見到其名字顯示時，便會迫不及待地繼續探索魔法世界。

霍格華茲大禮堂展區 (The Great Hall Gallery) 讓訪客可在標誌性的建築中，慶祝魔法世界的盛大時刻。

霍格華茲學院為整個展覽體驗奠定了基礎，訪客可在預先登記時所選擇的霍格華茲學院體驗更多個人化時刻。雖然訪客可能只傾向其中一所學院，但在擁有標誌性分類帽的大廳，可以體驗所有學院。四周精美的彩色玻璃窗上更有全新設計的各院院徽，是拍照打卡的絕佳地點。

霍格華茲教室佈滿了標誌性的道具、魔法生物及服飾。訪客可透過觸控顯示屏與魔法課程和遊戲互動，探究魔法教室的幕後秘密。訪客可在魔藥教室内製造魔藥，在占卜學教室中預測未來，或在草藥學溫室中種植魔蘋果，在黑魔法防禦術教室中使用魔杖打敗幻形怪。

海格的小屋及禁忌森林提供互動式護法咒體驗。訪客可發現隱藏於森林内的各種著名魔法生物，如半人馬和八眼巨蛛，並可於海格的小屋內盡情探索。

從紙本到熒幕展區 (From Page to Screen Gallery) 展示了被封印在古靈閣金庫中的《哈利波特：神秘的魔法石》首版，並設有鼓舞人心的影片和名言佳句，讓訪客在參觀展覽時，再次聯想起精彩的故事情節。